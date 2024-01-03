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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Самосвал до закраски триколора

Начальство приказало закрасить триколор? Появились подробности странной истории

3 января 2024, 13:55
Фото: Telegram-канал «ЧП 31»
Самосвал до закраски триколора

В ЛГОКе прокомментировали историю с триколором на самосвале

В Сети появилась информация, что руководство предприятия якобы дало указание закрасить российский флаг на большегрузном самосвале. Однако в Лебединском ГОКе с претензиями не согласны и приводят свою позицию.

Вечером 2 января в белгородских пабликах распространилось видео от представившихся водителями автотракторного управления Лебединского ГОКа. Мужчины рассказали, что в поддержку страны и президента нарисовали на одной из машин российский триколор. Однако от руководства предприятия якобы поступила команда закрасить флаг. Работники обратились к чиновникам регионального и федерального правительства с просьбой разобраться в этой истории.

Самосвал до закраски триколора Самосвал до закраски триколора
Самосвал после покраскиСамосвал после покраски
Самосвал до закраски триколора
Фото: Telegram-канал "ЧП 31"

3 января в пресс-службе Лебединского ГОКа прокомментировали ситуацию. Утверждается, что нанесение российского флага на большегрузный самосвал БелАЗ-138 руководство компании поддержало. В конце декабря машину отправили на ремонт, из-за чего покраску на время вернули в «заводское исполнение». Вместе с тем в ГОКе заверили, что по окончании работ на машину вернут триколор. Варианты его размещения компания представила на фотографиях ниже.

«Информация о якобы отданном руководством комбината распоряжении закрасить российский флаг не соответствует действительности и является провокацией», — заявили в пресс-службе комбината.

Самосвал с триколором Самосвал с триколором
Самосвал с триколоромСамосвал с триколором
Самосвал с триколором
Фото: пресс-служба Лебединского ГОКа
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#Общество#Белгородская область#Лебединский ГОК#Губкин#Флаг#Триколор#Инна Рогова#Белгород
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