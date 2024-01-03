Начальство приказало закрасить триколор? Появились подробности странной истории

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Вечером 2 января в белгородских пабликах распространилось видео от представившихся водителями автотракторного управления Лебединского ГОКа. Мужчины рассказали, что в поддержку страны и президента нарисовали на одной из машин российский триколор. Однако от руководства предприятия якобы поступила команда закрасить флаг. Работники обратились к чиновникам регионального и федерального правительства с просьбой разобраться в этой истории.
3 января в пресс-службе Лебединского ГОКа прокомментировали ситуацию. Утверждается, что нанесение российского флага на большегрузный самосвал БелАЗ-138 руководство компании поддержало. В конце декабря машину отправили на ремонт, из-за чего покраску на время вернули в «заводское исполнение». Вместе с тем в ГОКе заверили, что по окончании работ на машину вернут триколор. Варианты его размещения компания представила на фотографиях ниже.
«Информация о якобы отданном руководством комбината распоряжении закрасить российский флаг не соответствует действительности и является провокацией», — заявили в пресс-службе комбината.