Начальство приказало закрасить триколор? Появились подробности странной истории

3 января в пресс-службе Лебединского ГОКа прокомментировали ситуацию. Утверждается, что нанесение российского флага на большегрузный самосвал БелАЗ-138 руководство компании поддержало. В конце декабря машину отправили на ремонт, из-за чего покраску на время вернули в «заводское исполнение». Вместе с тем в ГОКе заверили, что по окончании работ на машину вернут триколор. Варианты его размещения компания представила на фотографиях ниже.