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Updated Сегодня, 12:23

Салфетки в цветах флага России

В суши-баре объяснили ситуацию с салфетками в цветах российского флага

18 декабря 2023, 12:21
Фото: страница Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте»
Салфетки в цветах флага России

Доставка суши в Белгородской области не откажется от «триколорных» салфеток

Суши-бар в Старом Осколе решил не отказываться от салфеток белого, синего и красного цветов, на которые пожаловалась местная жительница. В заведении отметили, что сложившаяся ситуация — просто стечение обстоятельств. Подробности сообщает «Подъём».

Доставка суши в Старом Осколе решила не менять «триколорные» салфетки. Изначально на них пожаловалась местная жительница, а городские власти планировали организовать проверку.

Жительницу региона возмутило, что доставка использует белые, синие и красные салфетки. Женщина посчитала, что «хозяин заведения предлагает вытирать руки об наш российский флаг». Глава округа Андрей Чесноков писал, что суши-бар попросят принять необходимые меры.

Ещё, как выяснилось, оскольчанке не понравились названия сетов «Блаженство» и «Сасаки». Они якобы непристойные.

На высказывания жительницы региона, как отметили в издании, отреагировал хозяин доставки. По его словам, цвет салфеток никак не должен играть роли в продажах продукции. Также он заметил, что из этих цветов можно составить несколько триколоров.

«Данная ситуация — просто стечение обстоятельств и определённая точка зрения», — добавил он.

Про «непристойные» названия хозяин заведения ответил, что «Сасаки», например, — японское слово. И оно не плохое.

«В разных языках мира есть много похожих по написанию или произношению слов с русскими словами, смысл которых отличается от наших, что не делает их плохими», — заключил владелец заведения.

Добавим, что изначально жалоба от женщины появилась на странице губернатора Вячеслава Гладкова. На момент публикации комментарий удалили.

Вытирать руки об российский флаг? В доставке суши клиентам выдают странные салфетки
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#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Нарочно не придумаешь#Жалоба#Флаг#Триколор#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Салфетки#Суши-бар
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