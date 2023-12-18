В суши-баре объяснили ситуацию с салфетками в цветах российского флага

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Доставка суши в Старом Осколе решила не менять «триколорные» салфетки. Изначально на них пожаловалась местная жительница, а городские власти планировали организовать проверку.
Жительницу региона возмутило, что доставка использует белые, синие и красные салфетки. Женщина посчитала, что «хозяин заведения предлагает вытирать руки об наш российский флаг». Глава округа Андрей Чесноков писал, что суши-бар попросят принять необходимые меры.
Ещё, как выяснилось, оскольчанке не понравились названия сетов «Блаженство» и «Сасаки». Они якобы непристойные.
На высказывания жительницы региона, как отметили в издании, отреагировал хозяин доставки. По его словам, цвет салфеток никак не должен играть роли в продажах продукции. Также он заметил, что из этих цветов можно составить несколько триколоров.
«Данная ситуация — просто стечение обстоятельств и определённая точка зрения», — добавил он.
Про «непристойные» названия хозяин заведения ответил, что «Сасаки», например, — японское слово. И оно не плохое.
«В разных языках мира есть много похожих по написанию или произношению слов с русскими словами, смысл которых отличается от наших, что не делает их плохими», — заключил владелец заведения.
Добавим, что изначально жалоба от женщины появилась на странице губернатора Вячеслава Гладкова. На момент публикации комментарий удалили.