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Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Чесноков объявил о ещё одном назначении в старооскольской администрации

Экс-сотрудник МВД получил должность в администрации Старого Оскола

10 июня 2024, 10:48
Фото: пресс-служба администрации Старооскольского горокруга

Чесноков объявил о ещё одном назначении в старооскольской администрации

Анатолий Чаплинский будет работать в департаменте строительства и архитектуры. Ранее он окончил орловский институт МВД и работал в правоохранительных органах, сообщили в пресс-службе администрации Старооскольского горокруга.

Бывший полицейский получил должность в администрации Старооскольского горокруга. С сегодняшнего дня, 10 июня, заместителем начальника департамента строительства и архитектуры является Анатолий Чаплинский. Об этом рассказал мэр Старого Оскола Андрей Чесноков.

Ранее должность заместителя начальника департамента строительства и архитектуры занимала Наталья Трефилова. Она покинула пост в мае 2024 года.

Анатолий Чаплинский окончил Орловский юридический институт МВД России в 1988 году. После этого более 15 лет служил в органах МВД. Затем, как сообщает администрация Старооскольского округа, Анатолий Чаплинский занимал руководящие должности в крупных дорожно-строительных компаниях.

Также сегодня, 10 июня, Владимир Губарев был назначен заместителем главы администрации Старооскольского округа по строительству. Примечательно, что в 2022 году губернатор Вячеслав Гладков выгнал чиновника с оперативного совещания. Тогда Губарев занимал должность заместителя министра строительства Белгородской области.

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#Евгения Литовченко#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Назначение#Новости Старого Оскола#Белгород#Андрей чесноков#Анатолий Чаплинский
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