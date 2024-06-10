Экс-сотрудник МВД получил должность в администрации Старого Оскола

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Бывший полицейский получил должность в администрации Старооскольского горокруга. С сегодняшнего дня, 10 июня, заместителем начальника департамента строительства и архитектуры является Анатолий Чаплинский. Об этом рассказал мэр Старого Оскола Андрей Чесноков.
Ранее должность заместителя начальника департамента строительства и архитектуры занимала Наталья Трефилова. Она покинула пост в мае 2024 года.
Анатолий Чаплинский окончил Орловский юридический институт МВД России в 1988 году. После этого более 15 лет служил в органах МВД. Затем, как сообщает администрация Старооскольского округа, Анатолий Чаплинский занимал руководящие должности в крупных дорожно-строительных компаниях.
Также сегодня, 10 июня, Владимир Губарев был назначен заместителем главы администрации Старооскольского округа по строительству. Примечательно, что в 2022 году губернатор Вячеслав Гладков выгнал чиновника с оперативного совещания. Тогда Губарев занимал должность заместителя министра строительства Белгородской области.