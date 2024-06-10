Экс-сотрудник МВД получил должность в администрации Старого Оскола

Анатолий Чаплинский окончил Орловский юридический институт МВД России в 1988 году. После этого более 15 лет служил в органах МВД. Затем, как сообщает администрация Старооскольского округа, Анатолий Чаплинский занимал руководящие должности в крупных дорожно-строительных компаниях.