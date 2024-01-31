В «Белгородсоцбанке» назначили нового председателя правления

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в «Белгородсоцбанке» 19 января внесли изменения в сведения о юрлице, которые касаются председателя правления. Ранее данную должность с 2021 по 2024 год занимал Игорь Фёдоров. До него (с 2003 по 2021 год) председателем правления был Николай Незнамов, а с 2002 по 2003 год должность занимала Татьяна Евстигнеева. Новым председателем правления банка стал Андрей Яковенко.