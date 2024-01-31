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В «Белгородсоцбанке» назначили нового председателя правления

В «Белгородсоцбанке» назначили нового председателя правления

31 января 2024, 07:20
Фото: 1MI
Изменения в сведения о юридическом лице внесли 19 января. Бывший председатель правления банка занимал свою должность три года.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в «Белгородсоцбанке» 19 января внесли изменения в сведения о юрлице, которые касаются председателя правления. Ранее данную должность с 2021 по 2024 год занимал Игорь Фёдоров. До него (с 2003 по 2021 год) председателем правления был Николай Незнамов, а с 2002 по 2003 год должность занимала Татьяна Евстигнеева. Новым председателем правления банка стал Андрей Яковенко.

«Белгородсоцбанк» зарегистрирован в Белгороде в 1990 году. Отрасль — прочее денежное посредничество. На 2016 год уставный капитал составлял 300 млн рублей.

По состоянию на второй квартал 2020 года акционерами банка являлись Фёдор Клюка (63,46%), Николай Незнамов (17,90%), фирма «Мега-Ват» (7,89%), Светлана Жукова (6,14%), Александр Жуков (3,01%), Татьяна Незнамова (0,73%) и Валентина Незнамова (0,58%).

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