В «Белгородсоцбанке» назначили нового председателя правления

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в «Белгородсоцбанке» 19 января внесли изменения в сведения о юрлице, которые касаются председателя правления. Ранее данную должность с 2021 по 2024 год занимал Игорь Фёдоров. До него (с 2003 по 2021 год) председателем правления был Николай Незнамов, а с 2002 по 2003 год должность занимала Татьяна Евстигнеева. Новым председателем правления банка стал Андрей Яковенко.
«Белгородсоцбанк» зарегистрирован в Белгороде в 1990 году. Отрасль — прочее денежное посредничество. На 2016 год уставный капитал составлял 300 млн рублей.
По состоянию на второй квартал 2020 года акционерами банка являлись Фёдор Клюка (63,46%), Николай Незнамов (17,90%), фирма «Мега-Ват» (7,89%), Светлана Жукова (6,14%), Александр Жуков (3,01%), Татьяна Незнамова (0,73%) и Валентина Незнамова (0,58%).