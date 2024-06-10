В районе обрушившегося подъезда МКД в Белгороде заметили дым. Что произошло?

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Утром 10 июня в Сети появились сообщения о том, что в районе улицы Щорса, 55а заметили дым. В мэрии ответили, что загорелся строительный мусор. Произошло это во время демонтажных работ.
Очаг возгорания уже потушили. Пожарные сработали оперативно.
Напомним, что 12 мая на улице Щорса в Белгороде после атаки ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома. Погибли 17 человек. Трое пострадавших до сих пор остаются в больницах, 14 выписали под наблюдение врачей. В числе раненых было трое спасателей МЧС.