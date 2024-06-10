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Published Сегодня, 08:12

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Updated Сегодня, 08:18

Пожар, фото тематическое

В районе обрушившегося подъезда МКД в Белгороде заметили дым. Что произошло?

10 июня 2024, 08:12
Фото: 1MI
Пожар, фото тематическое

В Белгороде ликвидировали очаг возгорания на улице Щорса, 55а

На месте, где в мае после обстрела обрушился подъезд многоквартирного дома, 10 июня заметили дым. В мэрии ответили, что случилось.
Сюжет
Пожар

Утром 10 июня в Сети появились сообщения о том, что в районе улицы Щорса, 55а заметили дым. В мэрии ответили, что загорелся строительный мусор. Произошло это во время демонтажных работ.

Очаг возгорания уже потушили. Пожарные сработали оперативно.

Напомним, что 12 мая на улице Щорса в Белгороде после атаки ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома. Погибли 17 человек. Трое пострадавших до сих пор остаются в больницах, 14 выписали под наблюдение врачей. В числе раненых было трое спасателей МЧС.

Дым в районе Щорса, 55а в БелгородеДым в районе Щорса, 55а в Белгороде
Дым в районе Щорса, 55а в БелгородеДым в районе Щорса, 55а в Белгороде
Дым в районе Щорса, 55а в Белгороде
Фото: «Белгород № 1»
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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Новости Белгорода#Белгород#Дым#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
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