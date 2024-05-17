Спасателей, раненных при обрушении подъезда МКД в Белгороде, выписали из больницы

Сообщается, что Натан Мардахаев, Роман Скворцов и Иван Бабынин первыми прибыли на место происшествия 12 мая. При повторном обрушении они успели выйти из опасной зоны, но получили травмы. Тем не менее спасатели продолжили разбирать завалы, а за помощью медиков обратились только после завершения работ.