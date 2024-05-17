Спасателей, раненных при обрушении подъезда МКД в Белгороде, выписали из больницы

Posted Сегодня, 18:38
Published Сегодня, 18:38
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
В Белгороде выписали из больницы троих спасателей, пострадавших при повторном обрушении подъезда дома на улице Щорса. Они уже продолжают службу в рядах МЧС.
Сообщается, что Натан Мардахаев, Роман Скворцов и Иван Бабынин первыми прибыли на место происшествия 12 мая. При повторном обрушении они успели выйти из опасной зоны, но получили травмы. Тем не менее спасатели продолжили разбирать завалы, а за помощью медиков обратились только после завершения работ.
В день трагедии Белгород в очередной раз попал под обстрел ВСУ. Утром 12 мая город атаковали из РСЗО «Вампир», «Ольха», а также «Точкой-У» — от фрагментов одной из ракет разрушен подъезд многоквартирного дома. Известно о гибели 17 человек.