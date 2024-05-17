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Published Сегодня, 18:38

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Дом на улице Щорса в Белгороде, рядом с которым при повторном обрушении пострадали спасатели

Спасателей, раненных при обрушении подъезда МКД в Белгороде, выписали из больницы

17 мая 2024, 18:38
Фото: Bel.ru
Дом на улице Щорса в Белгороде, рядом с которым при повторном обрушении пострадали спасатели

Пострадавшие при обрушении в Белгороде спасатели вернулись к работе

Натан Мардахаев, Роман Скворцов и Иван Бабынин 12 мая первыми приехали на место ЧП на улице Щорса. Они пострадали при повторном обрушении. Тем не менее спасатели продолжили разбирать завалы, а за помощью обратились только после завершения работ, рассказали в пресс-службе федерального МЧС.
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МЧС

В Белгороде выписали из больницы троих спасателей, пострадавших при повторном обрушении подъезда дома на улице Щорса. Они уже продолжают службу в рядах МЧС.

Сообщается, что Натан Мардахаев, Роман Скворцов и Иван Бабынин первыми прибыли на место происшествия 12 мая. При повторном обрушении они успели выйти из опасной зоны, но получили травмы. Тем не менее спасатели продолжили разбирать завалы, а за помощью медиков обратились только после завершения работ.

В день трагедии Белгород в очередной раз попал под обстрел ВСУ. Утром 12 мая город атаковали из РСЗО «Вампир», «Ольха», а также «Точкой-У» — от фрагментов одной из ракет разрушен подъезд многоквартирного дома. Известно о гибели 17 человек.

Пострадавшие при разборе завалов в Белгороде спасатели Пострадавшие при разборе завалов в Белгороде спасатели
Пострадавшие при разборе завалов в Белгороде спасателиПострадавшие при разборе завалов в Белгороде спасатели
Пострадавшие при разборе завалов в Белгороде спасатели
Фото: пресс-служба МЧС РФ
Что известно о состоянии спасателей, раненных при повторном обрушении в Белгороде?
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