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Published Сегодня, 11:53

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В лагерь «Артек» отправились 39 детей из пострадавшего дома на Щорса в Белгороде

В лагерь «Артек» отправились 39 детей из пострадавшего дома на Щорса в Белгороде

31 мая 2024, 11:53
Фото: Изображение Midjourney
Всего в лагеря на побережье Чёрного моря уехали 268 ребят из областного центра, сообщает мэр Белгорода Валентин Демидов.
Сюжет
Дети

В лагере «Артек» в Крыму сейчас находятся 139 детей из Белгорода. Среди них 39 детей из дома на Щорса, 55 а, который пострадал в результате обстрела ВСУ 12 мая, 50 ребят из семей участников СВО и пострадавшие от обстрелов.

В лагерь «Мандарин» уехали 129 человек. В основном это дети участников СВО.

Накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял решение о выделении 700 млн рублей на организацию летнего отдыха детей из приграничья. Планируется, что на отдых к морю направят 16 тыс. детей.

На летний отдых белгородских детей из приграничья направят 700 млн рублей
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#Алина Харина#Общество#Дети#Летний отдых#Новости Белгорода#Лагерь#Белгород#Валентин Демидов
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