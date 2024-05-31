В лагерь «Артек» отправились 39 детей из пострадавшего дома на Щорса в Белгороде

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В лагере «Артек» в Крыму сейчас находятся 139 детей из Белгорода. Среди них 39 детей из дома на Щорса, 55 а, который пострадал в результате обстрела ВСУ 12 мая, 50 ребят из семей участников СВО и пострадавшие от обстрелов.
В лагерь «Мандарин» уехали 129 человек. В основном это дети участников СВО.
Накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял решение о выделении 700 млн рублей на организацию летнего отдыха детей из приграничья. Планируется, что на отдых к морю направят 16 тыс. детей.