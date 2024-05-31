В лагерь «Артек» отправились 39 детей из пострадавшего дома на Щорса в Белгороде

В лагере «Артек» в Крыму сейчас находятся 139 детей из Белгорода. Среди них 39 детей из дома на Щорса, 55 а, который пострадал в результате обстрела ВСУ 12 мая, 50 ребят из семей участников СВО и пострадавшие от обстрелов.