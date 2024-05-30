250 белгородских детей из приграничья уехали в лагерь «Артек»

Дети из белгородского приграничья уехали в лагерь «Артек» в Крыму. Это ребята, которые живут в приграничье и страдают от ежедневных атак ВСУ. На отдых отправились детей из областного центра, Белгородского района, Грайворонского и Шебекинского горокругов.