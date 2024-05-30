250 белгородских детей из приграничья уехали в лагерь «Артек»

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Дети из белгородского приграничья уехали в лагерь «Артек» в Крыму. Это ребята, которые живут в приграничье и страдают от ежедневных атак ВСУ. На отдых отправились детей из областного центра, Белгородского района, Грайворонского и Шебекинского горокругов.
«Я благодарен правительству Российской Федерации, которое приняло решение о размещении наших детей в летних лагерях. Дети уже на берегу Черного моря. Уверен, что наберутся хороших впечатлений, познакомятся и обретут новых друзей и вернутся к нам домой», — подчеркнул губернатор.
Ранее сообщалось, что школьников отправят также в летние лагеря Анапы, Туапсе и Владивостока.