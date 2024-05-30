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250 белгородских детей из приграничья уехали в лагерь «Артек»

250 белгородских детей из приграничья уехали в лагерь «Артек»

30 мая 2024, 07:12
Фото: Изображение Midjourney
На побережье Чёрного моря отправились ребята из Грайворонского и Шебекинского горокругов, а также из Белгородского района и областного центра, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Дети

Дети из белгородского приграничья уехали в лагерь «Артек» в Крыму. Это ребята, которые живут в приграничье и страдают от ежедневных атак ВСУ. На отдых отправились детей из областного центра, Белгородского района, Грайворонского и Шебекинского горокругов.

«Я благодарен правительству Российской Федерации, которое приняло решение о размещении наших детей в летних лагерях. Дети уже на берегу Черного моря. Уверен, что наберутся хороших впечатлений, познакомятся и обретут новых друзей и вернутся к нам домой», — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что школьников отправят также в летние лагеря Анапы, Туапсе и Владивостока.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Крым#Дети#Новости Белгорода#Лагерь#Белгород#Вячеслав Гладков#Артек
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