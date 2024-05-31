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На летний отдых белгородских детей из приграничья направят 700 млн рублей

На летний отдых белгородских детей из приграничья направят 700 млн рублей

31 мая 2024, 06:38
Фото: Изображение Midjourney
Соответствующее решение принял председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Известно, что ребята отправятся на отдых в детские лагеря Крыма. Подробности рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дети

Правительство РФ приняло решение выделить 700 млн рублей на организацию летнего отдыха для белгородских детей из приграничья.

Это, конечно, очень большая для нас помощь. Конечно, безопасность для детей — это главное желание любого взрослого человека, независимо от того, кто это: учитель, родитель или руководитель любого уровня.
Вячеслав Гладков

Известно, что детей планируют отправить на отдых в санатории и лагеря Крыма. В поездку к морю должны отправиться порядка 16 тыс. детей.

Накануне стало известно, что на побережье Чёрного моря уже отправили 250 детей. Ребята поехали в крымский лагерь «Артек».

250 белгородских детей из приграничья уехали в лагерь «Артек»
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Крым#Дети#Летний отдых#Новости Белгорода#Лагерь#Море#Белгород#Вячеслав Гладков#Михаил мишустин
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