На летний отдых белгородских детей из приграничья направят 700 млн рублей

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Правительство РФ приняло решение выделить 700 млн рублей на организацию летнего отдыха для белгородских детей из приграничья.
Это, конечно, очень большая для нас помощь. Конечно, безопасность для детей — это главное желание любого взрослого человека, независимо от того, кто это: учитель, родитель или руководитель любого уровня.
Вячеслав Гладков
Известно, что детей планируют отправить на отдых в санатории и лагеря Крыма. В поездку к морю должны отправиться порядка 16 тыс. детей.
Накануне стало известно, что на побережье Чёрного моря уже отправили 250 детей. Ребята поехали в крымский лагерь «Артек».