Более 70% белгородских детей из приграничья решили сдавать ЕГЭ

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
Первые два дня сдачи ЕГЭ для выпускников школ завершился. В этом году экзамен предстоит сдать 4,5 тысячам школьников, из них 2,5 тысячи — это ребята из приграничных районов.
Также по решению правительства РФ и министра просвещения Сергея Кравцова, дети из приграничных муниципалитетов могут выбрать сдачу ЕГЭ или получить аттестат по текущей успеваемости. Но более 70% детей из приграничных районов всё равно решили сдавать ЕГЭ.
«Они проявили настоящий бойцовский, боевой белгородский характер. И я уверен, что, несмотря ни на какие испытания, они впереди, во взрослой жизни будут абсолютно успешными людьми, настоящими патриотами своей страны, любящими свою малую и свою большую Родину, успешно реализующими свои жизненные планы», — сообщает Вячеслав Гладков.