Более 70% белгородских детей из приграничья решили сдавать ЕГЭ

Также по решению правительства РФ и министра просвещения Сергея Кравцова, дети из приграничных муниципалитетов могут выбрать сдачу ЕГЭ или получить аттестат по текущей успеваемости. Но более 70% детей из приграничных районов всё равно решили сдавать ЕГЭ.