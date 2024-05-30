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Более 70% белгородских детей из приграничья решили сдавать ЕГЭ

Более 70% белгородских детей из приграничья решили сдавать ЕГЭ

30 мая 2024, 07:55
Фото: 1MI
В Белгородской области ЕГЭ предстоит сдать 4,5 тысячам школьников, из них 2,5 тысячи — ребята из приграничных районов. Несмотря на возможность получения аттестата по текущей успеваемости, более 70% детей из приграничных районов выбрали сдачу ЕГЭ, собщает Вячеслав Гладков.

Первые два дня сдачи ЕГЭ для выпускников школ завершился. В этом году экзамен предстоит сдать 4,5 тысячам школьников, из них 2,5 тысячи — это ребята из приграничных районов.

Также по решению правительства РФ и министра просвещения Сергея Кравцова, дети из приграничных муниципалитетов могут выбрать сдачу ЕГЭ или получить аттестат по текущей успеваемости. Но более 70% детей из приграничных районов всё равно решили сдавать ЕГЭ.

«‎Они проявили настоящий бойцовский, боевой белгородский характер. И я уверен, что, несмотря ни на какие испытания, они впереди, во взрослой жизни будут абсолютно успешными людьми, настоящими патриотами своей страны, любящими свою малую и свою большую Родину, успешно реализующими свои жизненные планы»‎, — сообщает Вячеслав Гладков.
Какие изменения в сдаче ЕГЭ ввели в 2024 году?
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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Школьники#Экзамен#ЕГЭ#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков
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