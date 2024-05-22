Пришкольные лагеря в Белгороде работать не будут. Где смогут отдохнуть дети в регионе

Только 6 из 20 детских лагерей будут работать в Белгородской области летом

Всего в регионе этим летом откроют шесть детских загородных лагерей. Они смогут принять чуть более 3000 детей. Что касается пришкольных лагерей, в Белгороде их не откроют. При этом в ряде муниципалитетов они работать будут.

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