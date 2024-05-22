Пришкольные лагеря в Белгороде работать не будут. Где смогут отдохнуть дети в регионе

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, решение о работе загородных детских лагерей в Белгородской области в 2024 году принял оперштаб 22 апреля.
Всего на территории региона 20 детских загородных оздоровительных лагерей. В связи со сложившейся оперативной обстановкой летом будут работать шесть. Проектная мощность в одну смену — 810 мест. Всего за летние каникулы отдохнут в области 3240 детей. Остальные 14 лагерей работать в этом году не будут.
Кроме всего, в этом году будут работать 436 пришкольных лагерей и лагеря труда и отдыха (ЛТО) с дневным пребыванием, но только в ряде муниципалитетов:
Всего на базе пришкольных лагерей и ЛТО с дневным пребыванием смогут оздоровиться 41,6 тысячи детей.
В правительстве также отметили, что в планах направить в детские загородные оздоровительные лагеря других регионов около 20 тысяч детей из приграничных наиболее обстреливаемых территорий области и Белгорода.