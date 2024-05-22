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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Только 6 из 20 детских лагерей будут работать в Белгородской области летом

Пришкольные лагеря в Белгороде работать не будут. Где смогут отдохнуть дети в регионе

22 мая 2024, 13:09
Фото: 1MI

Только 6 из 20 детских лагерей будут работать в Белгородской области летом

Всего в регионе этим летом откроют шесть детских загородных лагерей. Они смогут принять чуть более 3000 детей. Что касается пришкольных лагерей, в Белгороде их не откроют. При этом в ряде муниципалитетов они работать будут.

Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, решение о работе загородных детских лагерей в Белгородской области в 2024 году принял оперштаб 22 апреля.

Всего на территории региона 20 детских загородных оздоровительных лагерей. В связи со сложившейся оперативной обстановкой летом будут работать шесть. Проектная мощность в одну смену — 810 мест. Всего за летние каникулы отдохнут в области 3240 детей. Остальные 14 лагерей работать в этом году не будут.

Кроме всего, в этом году будут работать 436 пришкольных лагерей и лагеря труда и отдыха (ЛТО) с дневным пребыванием, но только в ряде муниципалитетов:

  • Алексеевском округе;
  • Вейделевском районе;
  • Губкинском округе;
  • Ивнянском районе;
  • Корочанском районе (за исключением Мелиховского сельского поселения);
  • Старооскольском округе;
  • Новооскольском округе;
  • Красненском районе;
  • Красногвардейском районе;
  • Прохоровском районе;
  • Ракитянском районе;
  • Ровеньском районе;
  • Чернянском районе.

Всего на базе пришкольных лагерей и ЛТО с дневным пребыванием смогут оздоровиться 41,6 тысячи детей.

В правительстве также отметили, что в планах направить в детские загородные оздоровительные лагеря других регионов около 20 тысяч детей из приграничных наиболее обстреливаемых территорий области и Белгорода.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Новости Белгорода#Эксклюзив#Муниципалитеты#Регион#Белгород#Оперштаб#Оздоровительные лагери
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