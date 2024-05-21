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Posted Сегодня, 16:15

Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

Власти рассказали, могут ли белгородские дети поехать по льготам в лагерь

В какие лагеря белгородские дети могут поехать с льготной оплатой?

21 мая 2024, 16:15
Фото: Изображение Midjourney

Власти рассказали, могут ли белгородские дети поехать по льготам в лагерь

Мать белгородского школьника поинтересовалась у властей, можно ли получить льготы на путёвку в лагерь, выбранный родителями. Городская мэрия и министерство образования пояснили, что таких льгот нет
Сюжет
Дети

Мать белгородского школьника обратилась к властям с вопросом, можно ли получить льготу на лагерь, который выбрали родители самостоятельно. Женщина отметила, что есть льготы для детей, проживающих в регионах, где идет военный конфликт, но непонятно, касается ли это Белгородской области.

Городская мэрия и Андрей Милёхин, министр образования Белгородской области, ответили, что в Белгородской области не предусмотрен такой механизм. Детям из приграничных районов области и Белгорода летом этого года будут предоставляться льготные путёвки в загородные оздоровительные учреждения, которые находятся за пределами Белгородской области.

Недавно отмечалось, что белгородские лагеря готовят к летнему отдыху детей.

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