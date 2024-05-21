В какие лагеря белгородские дети могут поехать с льготной оплатой?

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Мать белгородского школьника обратилась к властям с вопросом, можно ли получить льготу на лагерь, который выбрали родители самостоятельно. Женщина отметила, что есть льготы для детей, проживающих в регионах, где идет военный конфликт, но непонятно, касается ли это Белгородской области.
Городская мэрия и Андрей Милёхин, министр образования Белгородской области, ответили, что в Белгородской области не предусмотрен такой механизм. Детям из приграничных районов области и Белгорода летом этого года будут предоставляться льготные путёвки в загородные оздоровительные учреждения, которые находятся за пределами Белгородской области.
Недавно отмечалось, что белгородские лагеря готовят к летнему отдыху детей.