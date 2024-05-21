В какие лагеря белгородские дети могут поехать с льготной оплатой?

Мать белгородского школьника обратилась к властям с вопросом, можно ли получить льготу на лагерь, который выбрали родители самостоятельно. Женщина отметила, что есть льготы для детей, проживающих в регионах, где идет военный конфликт, но непонятно, касается ли это Белгородской области.