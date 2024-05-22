От Анапы до Владивостовка: белгородских детей готовят к отправке в лагеря

«Тем, которые полетят во Владивосток, удастся посмотреть, какая огромная наша страна, что есть Тихий океан, и я надеюсь, что, как и в других детских оздоровительных лагерях, они познакомятся с новыми друзьями, наберутся моря впечатлений, приедут, вернутся к родителям и поделятся с ними своими положительными эмоциями», — пишет Гладков.