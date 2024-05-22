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Published Сегодня, 06:33

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Вячеслав Гладков сообщил о скорой отправке детей в оздоровительные лагеря РФ

От Анапы до Владивостовка: белгородских детей готовят к отправке в лагеря

22 мая 2024, 06:33
Фото: 1MI

Вячеслав Гладков сообщил о скорой отправке детей в оздоровительные лагеря РФ

Вячеслав Гладков сообщил о подготовке к отправке детей из пострадавших от обстрелов районов Белгородской области в оздоровительные лагеря. Дети отпрвятся в Анапу, Туапсе, «‎Артек»‎ и Владивосток.

Вячеслав Гладков сообщил о том, что сейчас проходит подготовка к отправке детей в оздоровительные лагеря. В первую очередь это коснётся детей из Белгородской области, которые подвергаются постоянным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Это Грайворонский, Шебекинский округа, Белгородский район и город Белгород.

Возможность отправить детей на отдых появилась при поддержке Министерства просвещения и Сергея Кравцова. Школьники отправятся в летние лагеря Анапы, Туапсе, «Артек» и Владивостока.

«Тем, которые полетят во Владивосток, удастся посмотреть, какая огромная наша страна, что есть Тихий океан, и я надеюсь, что, как и в других детских оздоровительных лагерях, они познакомятся с новыми друзьями, наберутся моря впечатлений, приедут, вернутся к родителям и поделятся с ними своими положительными эмоциями», — пишет Гладков.

В какие лагеря белгородские дети могут поехать с льготной оплатой?
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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков
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