Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Вячеслав Гладков сообщил о том, что сейчас проходит подготовка к отправке детей в оздоровительные лагеря. В первую очередь это коснётся детей из Белгородской области, которые подвергаются постоянным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Это Грайворонский, Шебекинский округа, Белгородский район и город Белгород.
Возможность отправить детей на отдых появилась при поддержке Министерства просвещения и Сергея Кравцова. Школьники отправятся в летние лагеря Анапы, Туапсе, «Артек» и Владивостока.
«Тем, которые полетят во Владивосток, удастся посмотреть, какая огромная наша страна, что есть Тихий океан, и я надеюсь, что, как и в других детских оздоровительных лагерях, они познакомятся с новыми друзьями, наберутся моря впечатлений, приедут, вернутся к родителям и поделятся с ними своими положительными эмоциями», — пишет Гладков.