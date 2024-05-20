Снова уехали: более 80 белгородских школьников прибыли в Калугу

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В Калугу прибыла ещё одна группа школьников из Белгородской области для отдыха в летнем оздоровительном лагере. 19 мая на калужском вокзале встретили 84 ребёнка из Белгорода.
Отмечается, что для ребят подготовлена насыщенная программа, где они смогут отдохнуть, завести новых друзей и провести время с пользой. Детей встречали представители властей, экстренных служб, медики, психологи и волонтёры.
Волонтёры победы говорят, что это уже не первый опыт встречи и сопровождения детей.
В то же время белгородцы просят не возвращать их детей из лагерей Ставрополья. В социальных сетях родители размещают обращения с просьбами. Они проживают в населённых пунктах Белгородского района, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.