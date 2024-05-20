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Белгородские дети отправились в калужский оздоровительный лагерь

Снова уехали: более 80 белгородских школьников прибыли в Калугу

20 мая 2024, 07:31
Фото: 1MI

Белгородские дети отправились в калужский оздоровительный лагерь

В Калугу из Белгорода прибыли 84 школьника в летний оздоровительный лагерь. Детей встретили представители властей, экстренных служб и волонтёры, об этом сообщает издание Kaluga-poisk.ru
Сюжет
Дети

В Калугу прибыла ещё одна группа школьников из Белгородской области для отдыха в летнем оздоровительном лагере. 19 мая на калужском вокзале встретили 84 ребёнка из Белгорода.

Отмечается, что для ребят подготовлена насыщенная программа, где они смогут отдохнуть, завести новых друзей и провести время с пользой. Детей встречали представители властей, экстренных служб, медики, психологи и волонтёры.

Волонтёры победы говорят, что это уже не первый опыт встречи и сопровождения детей.

В то же время белгородцы просят не возвращать их детей из лагерей Ставрополья. В социальных сетях родители размещают обращения с просьбами. Они проживают в населённых пунктах Белгородского района, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

Белгородские лагеря готовят к летнему отдыху детей
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#Маргарита Водолажская#Дети#Новости Белгорода#Белгород
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