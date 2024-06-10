Оператор «России-24» и бойцы самообороны подорвались на мине в белгородском Шебекино

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
10 июня в Белгородской области на мине подорвались четыре человека. Происшествие случилось в Шебекино.
Один из пострадавших — оператор телеканала «Россия-24». Сейчас его оперируют врачи. Сотрудник телеканала находится в тяжёлом состоянии, у него осколочные ранения.
Остальные трое пострадавших — бойцы самообороны. Одного из них доставили в горбольницу № 2 Белгорода. У пострадавшего — ранения рук и ног. Остальным двоим бойцам уже оказали медпомощь.
Число пострадавших за сегодняшний день, таким образом, увеличилось до семи. Ранее в Шебекино в результате атаки ВСУ ранения получили трое мирных жителей — мужчина и две женщины.