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Четыре человека подорвались на мине в Белгородской области

Оператор «России-24» и бойцы самообороны подорвались на мине в белгородском Шебекино

10 июня 2024, 11:36
Фото: 1MI

Четыре человека подорвались на мине в Белгородской области

Раненого оператора федерального телеканала сейчас оперируют, он в тяжёлом состоянии. Одного бойца самообороны доставили в больницу, двум другим уже оказали медпомощь, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

10 июня в Белгородской области на мине подорвались четыре человека. Происшествие случилось в Шебекино.

Один из пострадавших — оператор телеканала «Россия-24». Сейчас его оперируют врачи. Сотрудник телеканала находится в тяжёлом состоянии, у него осколочные ранения.

Остальные трое пострадавших — бойцы самообороны. Одного из них доставили в горбольницу № 2 Белгорода. У пострадавшего — ранения рук и ног. Остальным двоим бойцам уже оказали медпомощь.

Число пострадавших за сегодняшний день, таким образом, увеличилось до семи. Ранее в Шебекино в результате атаки ВСУ ранения получили трое мирных жителей — мужчина и две женщины.

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