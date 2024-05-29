Дело цемзавода, арест «художника» и пустой ТЦ в Белгороде: что произошло 29 мая?

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Сегодня, 27 мая, Октябрьский районный суд областного центра продолжил рассматривать дело по цемзаводу. Прокурор ходатайствовала о продлении домашнего ареста ещё на месяц подсудимым — гендиректору завода Эдуарду Андросову и главе белгородского филиала ЦЛАТИ Елене Алёниной.
В итоге суд решил оставить подсудимых под арестом до 1 июля. Следующее судебное заседании назначили на 7 июня.
Сегодня стало известно о задержании молодого «художника», который ночью 27 мая разрисовал более 10 модульных укрытий в столице региона. Парню 20 лет. В прошлом месяце его уже привлекали к ответственности за такое же правонарушение.
27 мая парень нанесён на укрытия граффити с помощью аэрозольных баллончиков с краской. Все действия парня на видео снимал его друг. Молодой человек объяснил, что никакой смысловой нагрузки рисунки не несли.
В отношении нарушителя составили 12 административных протоколов.
В субботу, 25 мая, торгово-развлекательный центр «Сити Молл» снова попал под обстрел ВСУ. Закрывать ТЦ надолго не стали. Сейчас в «Сити Молле» работают некоторые точки общепита и магазины. В помещения начали устанавливать укрытия.
В здании сейчас закрыты детские центры, кинотеатр, пекарни, спортзал. Магазин «Порядок» закрыт на время ремонта.
В торговом центре побывала журналистка Бел.Ру. Она рассказала, что на втором этаже здания людей очень мало, на первом этаже людей больше, но не так как раньше. К примеру, в гипермаркете «Европа» сейчас не встретишь больших очередей.