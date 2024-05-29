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Полицейские задержали молодого человека, разрисовавшего укрытия в Белгороде

«Смысла в рисунках не было»: в Белгороде задержали разрисовавшего укрытия парня

29 мая 2024, 13:35
Фото: Bel.ru

Полицейские задержали молодого человека, разрисовавшего укрытия в Белгороде

20-летний «художник» разрисовал порядка 13 бетонных укрытий в городе. Как отметил юноша, никакой смысловой нагрузки его рисунки не несли, сообщает УМВД России по Белгородской области.

27 мая во время мониторинга интернета полицейские нашли ряд публикаций о том, как неизвестные разрисовали бетонные укрытия в Белгороде. Полицейским удалось установить личность нарушителя. Им оказался 20-летний житель областного центра. Выяснилось, что в апреле парень уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

В последний раз белгородец разрисовал укрытия, когда шёл из центра города до улицы Губкина. Всё происходящее на видео снимал друг белгородца. Укрытия молодой человек разрисовал с помощью аэрозольным баллончиков.

«Я ночью 27 мая нанёс на 13 укрытий Белгорода рисунки в стиле граффити. Никакой смысловой нагрузки они не несли. Если задел чьи-то чувства, прошу меня извинить», — прокомментировал белгородец.

В отношении парня составили 12 административных протоколов. Материалы полицейские направят на рассмотрение в административную комиссию.

Напомним, что большие граффити на укрытиях в Белгороде 27 мая заметили читатели Бел.Ру.

Большие граффити заметили на модульных укрытиях в Белгороде
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#Алина Харина#Общество#Полиция#Граффити#Новости Белгорода#Белгород#Укрытия
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