«Смысла в рисунках не было»: в Белгороде задержали разрисовавшего укрытия парня

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
27 мая во время мониторинга интернета полицейские нашли ряд публикаций о том, как неизвестные разрисовали бетонные укрытия в Белгороде. Полицейским удалось установить личность нарушителя. Им оказался 20-летний житель областного центра. Выяснилось, что в апреле парень уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.
В последний раз белгородец разрисовал укрытия, когда шёл из центра города до улицы Губкина. Всё происходящее на видео снимал друг белгородца. Укрытия молодой человек разрисовал с помощью аэрозольным баллончиков.
«Я ночью 27 мая нанёс на 13 укрытий Белгорода рисунки в стиле граффити. Никакой смысловой нагрузки они не несли. Если задел чьи-то чувства, прошу меня извинить», — прокомментировал белгородец.
В отношении парня составили 12 административных протоколов. Материалы полицейские направят на рассмотрение в административную комиссию.
Напомним, что большие граффити на укрытиях в Белгороде 27 мая заметили читатели Бел.Ру.