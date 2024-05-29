«Смысла в рисунках не было»: в Белгороде задержали разрисовавшего укрытия парня

27 мая во время мониторинга интернета полицейские нашли ряд публикаций о том, как неизвестные разрисовали бетонные укрытия в Белгороде. Полицейским удалось установить личность нарушителя. Им оказался 20-летний житель областного центра. Выяснилось, что в апреле парень уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.