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Суд продлил домашний арест директору цемзавода в Белгороде Андросову

Суд продлил домашний арест директору цемзавода в Белгороде Андросову

29 мая 2024, 12:58
Фото: 1MI
Сегодня Октябрьский районный суд Белгорода постановил оставить под домашним арестом ещё на месяц гендиректора цемзавода Эдуарда Андросова и главу белгородского филиала ЦЛАТИ Елену Алёнину.

Дело цемзавода продолжают рассматривать в Октябрьском райсуде Белгорода. 29 мая прокурор Вера Струкова ходатайствовала о продлении домашнего ареста подсудимым, Эдуарду Андросову и Елене Алёниной, ещё на месяц.

При этом защитник последней вновь не явился: как объяснила сама Алёнина, он после ДТП и с повышенным давлением находится под капельницей. Вернуться в строй адвокат планирует в будущем, временно интересы подсудимой представляла другая защитница.

Посовещавшись полчаса, суд принял решение оставить подсудимых под домашним арестом ещё на месяц — до 1 июля. Судебное заседание перенесли на 7 июня по причине отсутствия адвоката Алёниной.

Ранее Бел.Ру подробно изучало ход дела в отношении Андросова. Прочесть детали разбирательства можно в отдельных публикациях.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Белгород
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