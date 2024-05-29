Суд продлил домашний арест директору цемзавода в Белгороде Андросову

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Дело цемзавода продолжают рассматривать в Октябрьском райсуде Белгорода. 29 мая прокурор Вера Струкова ходатайствовала о продлении домашнего ареста подсудимым, Эдуарду Андросову и Елене Алёниной, ещё на месяц.
При этом защитник последней вновь не явился: как объяснила сама Алёнина, он после ДТП и с повышенным давлением находится под капельницей. Вернуться в строй адвокат планирует в будущем, временно интересы подсудимой представляла другая защитница.
Посовещавшись полчаса, суд принял решение оставить подсудимых под домашним арестом ещё на месяц — до 1 июля. Судебное заседание перенесли на 7 июня по причине отсутствия адвоката Алёниной.
Ранее Бел.Ру подробно изучало ход дела в отношении Андросова. Прочесть детали разбирательства можно в отдельных публикациях.