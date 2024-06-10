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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Пострадавший от атаки ВСУ трактор в Белгородской области

Дрон влетел в кабину КамАЗа, обстрелян трактор: Гладков — о ЧП в Белгородской области

10 июня 2024, 13:54
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Пострадавший от атаки ВСУ трактор в Белгородской области

ВСУ атаковали несколько населённых пунктов в белгородском приграничье

Под ударом оказались населённые пункты в Грайворонском горокруге, Борисовском и Волоконовском районах. Есть разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

10 июня ВСУ атаковали несколько населённых пунктов в приграничье. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.

В Грайворонском горокруге дрон влетел в кабину КамАЗа, стоявшего на окраине поля. Спустя время по тому же месту открыли огонь — в итоге в одном из тракторов выбило стекло.

В Безымено взорвался дрон — в частном доме выбиты окна, посечён фасад, также повреждена хозпостройка. В Мокрой Орловке FPV-дрон ударил по коммерческому объекту.

В Борисовском районе под удар попал Богун-Городок. Там после сброса взрывного устройства загорелась кровля частного дома. Жители потушили пожар самостоятельно.

В Борисовке Волоконовского района дрон-камикадзе атаковал ЛЭП, из-за чего село временно осталось без света.

Напомним, что в Шебекино с утра пострадали семь человек. Трое мирных жителей ранены утром. Остальные четверо подорвались на мине днём. Среди пострадавших — оператор «России-24» и трое бойцов самообороны.

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской областиПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Появилось видео с места ЧП, где подорвались на мине белгородцы и оператор «России-24»
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