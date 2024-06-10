Дрон влетел в кабину КамАЗа, обстрелян трактор: Гладков — о ЧП в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
10 июня ВСУ атаковали несколько населённых пунктов в приграничье. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.
В Грайворонском горокруге дрон влетел в кабину КамАЗа, стоявшего на окраине поля. Спустя время по тому же месту открыли огонь — в итоге в одном из тракторов выбило стекло.
В Безымено взорвался дрон — в частном доме выбиты окна, посечён фасад, также повреждена хозпостройка. В Мокрой Орловке FPV-дрон ударил по коммерческому объекту.
В Борисовском районе под удар попал Богун-Городок. Там после сброса взрывного устройства загорелась кровля частного дома. Жители потушили пожар самостоятельно.
В Борисовке Волоконовского района дрон-камикадзе атаковал ЛЭП, из-за чего село временно осталось без света.
Напомним, что в Шебекино с утра пострадали семь человек. Трое мирных жителей ранены утром. Остальные четверо подорвались на мине днём. Среди пострадавших — оператор «России-24» и трое бойцов самообороны.