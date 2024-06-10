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Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Сергей Андреев

Из мэрии Белгорода уволился замглавы по соцполитике и образованию

10 июня 2024, 11:14
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Сергей Андреев

Сергей Андреев покидает пост в администрации Белгорода

В горадминистрации утверждают, что Андреев переходит на новое место работы. «Фонарь» со ссылкой на собственные источники пишет, что освободившуюся должность может занять Инна Тяпугина — директор школы «Алгоритм успеха».

Сергей Андреев покидает пост замглавы администрации Белгорода по социальной политике и образованию. В мэрии заявили, что он уходит по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

В должности заммэра Сергей Андреев работал с июля 2022 года. До этого он был директором Дворца детского творчества, занимал различные должности в администрации Белгорода.

«Фонарь» со ссылкой на собственные источники пишет, что освободившуюся должность может занять Инна Тяпугина — директор школы «Алгоритм успеха». В 2021 году она вошла в пятёрку лучших директоров школ страны.

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