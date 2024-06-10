Из мэрии Белгорода уволился замглавы по соцполитике и образованию

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Сергей Андреев покидает пост замглавы администрации Белгорода по социальной политике и образованию. В мэрии заявили, что он уходит по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.
В должности заммэра Сергей Андреев работал с июля 2022 года. До этого он был директором Дворца детского творчества, занимал различные должности в администрации Белгорода.
«Фонарь» со ссылкой на собственные источники пишет, что освободившуюся должность может занять Инна Тяпугина — директор школы «Алгоритм успеха». В 2021 году она вошла в пятёрку лучших директоров школ страны.