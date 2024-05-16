Белгородский облводоканал взял кредит на 155 млн рублей

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
По информации сайта госзакупок, предприятие «Белгородский областной водоканал» заключило договор об открытии возобновляемой кредитной линии. В документах идёт речь о 155 млн рублей.
Закупка была произведена у единственного поставщика. Договор подписали 5 апреля. Срок исполнения — до 2 октября текущего года.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ГУП «Белгородский областной водоканал» зарегистрировано в Белгороде в 2019 году. Отрасль — забор, очистка и распределение воды. Исполняющий обязанности генерального директора — Андрей Колесников.
По итогам 2023 года убыток организации составил 276 млн рублей. При этом выручка от продажи достигла 4,1 млрд рублей.