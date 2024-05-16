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Белгородский облводоканал взял кредит на 155 млн рублей

Белгородский облводоканал взял кредит на 155 млн рублей

16 мая 2024, 10:06
Фото: Изображение Midjourney
Данные появились на сайте госзакупок. Предмет договора — открытие возобновляемой кредитной линии. Вторая сторона сделки неизвестна.
Сюжет
Вода

По информации сайта госзакупок, предприятие «Белгородский областной водоканал» заключило договор об открытии возобновляемой кредитной линии. В документах идёт речь о 155 млн рублей.

Закупка была произведена у единственного поставщика. Договор подписали 5 апреля. Срок исполнения — до 2 октября текущего года.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ГУП «Белгородский областной водоканал» зарегистрировано в Белгороде в 2019 году. Отрасль — забор, очистка и распределение воды. Исполняющий обязанности генерального директора — Андрей Колесников.

По итогам 2023 года убыток организации составил 276 млн рублей. При этом выручка от продажи достигла 4,1 млрд рублей.

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#Кристина Семенчук#Кредит#Вода#Выручка#Госзакупки#Новости Белгорода#Договор#Исполнение#Белгород#Поставщик#Генеральный директор#Убыток#Белгородский бизнес
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