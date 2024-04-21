Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Белгородка со своим сыном перевела мошенникам около 700 тыс. рублей

Почти миллион: белгородка со своим сыном перевела аферистам взятые в кредит деньги

21 апреля 2024, 10:08
Фото: Изображение Midjourney

Белгородка со своим сыном перевела мошенникам около 700 тыс. рублей

На удочку мошенников попали жители Борисовского района. Объявление о лёгком заработке они увидели в интернете, а для большей прибыли оформили кредит. Подробности сообщили в региональном УМВД.

65-летняя жительница увидела в интернете объявление о заработке на «инвестициях» и прошла регистрацию, где оставила свои личные данные. Позже с ней связался неизвестный, представившийся «трейдером».

Аферист рассказал, куда нужно переводить деньги, чтобы можно было получить прибыль. Жительницу и её сына заинтересовал подобный способ заработка, поэтому для большей прибыли они решили оформить кредит.

Мы выходили на биржу: начиналось всё с биткоинов, потом перешли на газ и зерно. После заключения сделки на экране показывалась заработанная нами сумма, которую я скриншотила и отправляла «трейдеру».
рассказала пострадавшая от рук мошенников белгородка

Обещанного дохода же белгородцы не увидели и только потеряли все свои деньги. Всего женщина со своим сыном перевела мошеннику порядка 700 тыс. рублей.

По факту мошенничества сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, однако подозреваемых пока нет.

Отметим, что аферисты часто предлагают россиянам заработать на «инвестициях». Например, на удочку мошенников попались брат и сестра из Валуйского округа, которые потеряли более 1 млн 250 тыс. рублей.

Мошенники через фишинговые сайты воруют деньги у ветеранов, обещая выплаты к 9 Мая
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские спасатели МЧС стали жертвами мошенника. Им оказался их коллегаВы подозреваемый, в квартире пройдёт обыск — новая схема обмана от мошенниковЖену бойца СВО пытался развести украинский мошенник — пугал, что её муж попал в плен
#Александра Склярова#Белгородская область#Мошенничество#Инвестиции#Мошенник#Борисовский район#Белгород
Подпишитесь
Погибшая вместе с ребёнком при атаке ВСУ белгородка была на 8-м месяце беременности
Вчера, 13:38
Основателя «Русагро» Вадима Мошковича потребовали внести в список иноагентов
Вчера, 14:43
«Похоже на выстрелы»: белгородцев из приграничья пугают подозрительные звуки
Сегодня, 08:43
Для помощи в защите белгородского приграничья прибудет 50 таганрогских пограничников
Вчера, 15:10
«Это подвиг»: мужчин, вывозивших белгородцев из-под обстрелов, наградят
Сегодня, 10:39
ВСУ начали использовать противотранспортных «ежей» в Белгородской области?
Вчера, 09:12
"