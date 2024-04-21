Почти миллион: белгородка со своим сыном перевела аферистам взятые в кредит деньги

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
65-летняя жительница увидела в интернете объявление о заработке на «инвестициях» и прошла регистрацию, где оставила свои личные данные. Позже с ней связался неизвестный, представившийся «трейдером».
Аферист рассказал, куда нужно переводить деньги, чтобы можно было получить прибыль. Жительницу и её сына заинтересовал подобный способ заработка, поэтому для большей прибыли они решили оформить кредит.
Мы выходили на биржу: начиналось всё с биткоинов, потом перешли на газ и зерно. После заключения сделки на экране показывалась заработанная нами сумма, которую я скриншотила и отправляла «трейдеру».
рассказала пострадавшая от рук мошенников белгородка
Обещанного дохода же белгородцы не увидели и только потеряли все свои деньги. Всего женщина со своим сыном перевела мошеннику порядка 700 тыс. рублей.
По факту мошенничества сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, однако подозреваемых пока нет.
Отметим, что аферисты часто предлагают россиянам заработать на «инвестициях». Например, на удочку мошенников попались брат и сестра из Валуйского округа, которые потеряли более 1 млн 250 тыс. рублей.