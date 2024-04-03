Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Мошенник

Работник салона связи в Белгороде оформил кредит на клиента на 340 тысяч рублей

3 апреля 2024, 10:16
Фото: Изображение Midjourney
Мошенник
Подозреваемый, который работал в салоне сотовой связи, воспользовался паспортными данными потерпевшего. Он оформил кредит на 340 тысяч рублей и потратил все деньги, сообщает УМВД России по Белгородской области

На имя белгородца оформили кредит на 340 тыс. рублей. Пострадавший обратился в полицию.

Оказалось, что заём незаконно оформил 22-летний житель Белгорода. По информации следствия, он работал в салоне сотовой связи и оформил сим-карту своему клиенту, который в свою очередь предоставил для этого все свои данные и копию паспорта. Подозреваемый воспользовался персональными данными потерпевшего и оформил на него кредит. Все деньги сотрудник салона связи потратил.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 («Мошенничество»). Подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы. Сейчас устанавливается его причастность к совершению похожих преступлений.

Вы подозреваемый, в квартире пройдёт обыск — новая схема обмана от мошенников
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородский пенсионер отдал аферистам 15 млн рублей из личных сбереженийПервокурсник хотел закрыть сессию за 16,5 тыс. рублей, но деньги похитил посредник
#Белгородская область#Происшествия#Кредит#Мошенничество#Новости Белгорода#Белгород#Салон связи#Маргарита Водолажская
Подпишитесь
Одна из взяток Сергиенко от Гринякина касалась дома родителей Наталии Полуяновой?
Сегодня, 11:40
Законопроект о создании СЭЗ в Белгородской области рассмотрят 5 апреля
Сегодня, 11:41
«Атакуют наши враги»: интернет-операторы в Белгороде борются с DDoS-атаками
Сегодня, 08:46
На Соборной площади в Белгороде поставили модульное укрытие
Сегодня, 10:53
Белгородские дизайнеры разместили «Щебекино» в Валуйском горокруге
Сегодня, 08:33
Куда обращаться, если хочется выехать из Белгорода в ПВР?
Сегодня, 08:53
"