Работник салона связи в Белгороде оформил кредит на клиента на 340 тысяч рублей

Оказалось, что заём незаконно оформил 22-летний житель Белгорода. По информации следствия, он работал в салоне сотовой связи и оформил сим-карту своему клиенту, который в свою очередь предоставил для этого все свои данные и копию паспорта. Подозреваемый воспользовался персональными данными потерпевшего и оформил на него кредит. Все деньги сотрудник салона связи потратил.