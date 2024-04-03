Работник салона связи в Белгороде оформил кредит на клиента на 340 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
На имя белгородца оформили кредит на 340 тыс. рублей. Пострадавший обратился в полицию.
Оказалось, что заём незаконно оформил 22-летний житель Белгорода. По информации следствия, он работал в салоне сотовой связи и оформил сим-карту своему клиенту, который в свою очередь предоставил для этого все свои данные и копию паспорта. Подозреваемый воспользовался персональными данными потерпевшего и оформил на него кредит. Все деньги сотрудник салона связи потратил.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 («Мошенничество»). Подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы. Сейчас устанавливается его причастность к совершению похожих преступлений.