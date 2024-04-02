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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Пенсионер

Белгородский пенсионер отдал аферистам 15 млн рублей из личных сбережений

2 апреля 2024, 13:58
Фото: Изображение Midjourney
Пенсионер
Мошенники под видом сотрудников банка сказали пенсионеру, что неизвестные хотят похитить его деньги. Аферисты посоветовали перевести средства на якобы безопасный счет. Подробности сообщило управление МВД России по Белгородской области.

74-летний житель Белгорода обратился в полицию и рассказал о том, что 26 марта с ним связались мошенники. Они представились сотрудниками банка и сообщили пожилому мужчине, что его деньги на счёте находятся под угрозой. Аферисты настоятельно рекомендовали пенсионеру перевести сбережения на безопасный счет.

Чтобы осуществить задуманное, они попросили пожилого мужчину подтвердить уведомления от банка, а также отправили несколько ссылок для подтверждения операции. Пенсионер сделал всё по указаниям злоумышленников и перевёл им более 15 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ведутся поиски злоумышленников.

Не стоит переходить по ссылкам, полученным в сообщениях, и проводить финансовые операции по указанию незнакомцев. Если с вами связались неизвестные люди и попросили перевести деньги, звоните в полицию.

Бывают, впрочем, и другие случаи мошенничества. Недавно белгородцы отдали незнакомке более 1 млн рублей, чтобы снять «порчу на смерть». Женщина, с которой семейная пара из Губкина поделилась бензином, рассказала о «проклятии», а затем предложила помочь снять его с помощью «ритуального обряда».

Также мошенникам доверилась и 82-летняя жительница Белгорода. Она продала квартиру и перечислила деньги по указанному банковскому счёту.

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