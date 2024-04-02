Белгородский пенсионер отдал аферистам 15 млн рублей из личных сбережений

Бывают, впрочем, и другие случаи мошенничества. Недавно белгородцы отдали незнакомке более 1 млн рублей, чтобы снять «порчу на смерть». Женщина, с которой семейная пара из Губкина поделилась бензином, рассказала о «проклятии», а затем предложила помочь снять его с помощью «ритуального обряда».