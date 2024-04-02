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Студент

Первокурсник хотел закрыть сессию за 16,5 тыс. рублей, но деньги похитил посредник

2 апреля 2024, 08:42
Фото: Изображение Midjourney
Студент

Студент аграрного вуза под Белгородом попал под уголовное дело за мошенничество

Молодой человек хотел закрыть сессию с хорошими оценками нестандартным путём. Через посредника он хотел передать 16 500 рублей, сообщили в прокуратуре Белгородской области. Однако деньги в итоге похитили.
Сюжет
Взятка

Первокурсник Белгородского государственного аграрного университета имени В. Я. Горина решил закрыть сессию с хорошими оценками. За это он готов был заплатить 16 500 рублей.

Деньги студент передал посреднику. Однако сумму в итоге похитили.

Против студента возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки через посредника (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Посредник, который украл деньги, стал фигурантом дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Уголовное дело направлено в суд.

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