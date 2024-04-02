Первокурсник хотел закрыть сессию за 16,5 тыс. рублей, но деньги похитил посредник

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Первокурсник Белгородского государственного аграрного университета имени В. Я. Горина решил закрыть сессию с хорошими оценками. За это он готов был заплатить 16 500 рублей.
Деньги студент передал посреднику. Однако сумму в итоге похитили.
Против студента возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки через посредника (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Посредник, который украл деньги, стал фигурантом дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).
Уголовное дело направлено в суд.