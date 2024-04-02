Первокурсник хотел закрыть сессию за 16,5 тыс. рублей, но деньги похитил посредник

Студент аграрного вуза под Белгородом попал под уголовное дело за мошенничество

Молодой человек хотел закрыть сессию с хорошими оценками нестандартным путём. Через посредника он хотел передать 16 500 рублей, сообщили в прокуратуре Белгородской области. Однако деньги в итоге похитили.