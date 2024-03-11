Вы подозреваемый, в квартире пройдёт обыск — новая схема обмана от мошенников

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В Белгороде полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в мошенничестве. Молодой человек обманом забирал деньги у пенсионеров.
Как установили правоохранители, подельники подозреваемого звонили пожилым людям под видом сотрудников полиции. Белгородцам говорили, что их якобы подозревают в противоправных действиях, а в их квартирах должны провести обыски. Аферисты уточняли у потерпевших, хранят ли они дома наличные, и требовали передать их для «декларирования». Деньги жертвам обещали вернуть.
По квартирам обманутых пенсионеров ездил подозреваемый. Ему удалось похитить у двух пенсионерок почти 400 тысяч рублей. Деньги он переводил своим сообщникам, а часть оставлял себе. У ещё одной женщины белгородец пытался обманом забрать 300 тыс. рублей, но его спугнула соседка пенсионерки.
Против жителя региона возбудили три уголовных дела за мошенничество и покушение на мошенничество. Ему грозит до шести лет колонии. Он находится под подпиской о невыезде.
Ранее белгородцы пострадали от действий мошенников, которые обманули их детей. Две девочки перечислили аферистам крупные суммы денег. Возбуждены уголовные дела.