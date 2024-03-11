Вы подозреваемый, в квартире пройдёт обыск — новая схема обмана от мошенников

Как установили правоохранители, подельники подозреваемого звонили пожилым людям под видом сотрудников полиции. Белгородцам говорили, что их якобы подозревают в противоправных действиях, а в их квартирах должны провести обыски. Аферисты уточняли у потерпевших, хранят ли они дома наличные, и требовали передать их для «декларирования». Деньги жертвам обещали вернуть.