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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Пенсионерка

Вы подозреваемый, в квартире пройдёт обыск — новая схема обмана от мошенников

11 марта 2024, 13:22
Фото: Изображение Midjourney
Пенсионерка

Белгородец попал под уголовное дело за кражу денег у пенсионеров

Молодой человек похитил у двух женщин 400 тыс. рублей. Против него возбудили три уголовных дела. Подробности сообщает региональное УМВД.

В Белгороде полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в мошенничестве. Молодой человек обманом забирал деньги у пенсионеров.

Как установили правоохранители, подельники подозреваемого звонили пожилым людям под видом сотрудников полиции. Белгородцам говорили, что их якобы подозревают в противоправных действиях, а в их квартирах должны провести обыски. Аферисты уточняли у потерпевших, хранят ли они дома наличные, и требовали передать их для «декларирования». Деньги жертвам обещали вернуть.

По квартирам обманутых пенсионеров ездил подозреваемый. Ему удалось похитить у двух пенсионерок почти 400 тысяч рублей. Деньги он переводил своим сообщникам, а часть оставлял себе. У ещё одной женщины белгородец пытался обманом забрать 300 тыс. рублей, но его спугнула соседка пенсионерки.

Против жителя региона возбудили три уголовных дела за мошенничество и покушение на мошенничество. Ему грозит до шести лет колонии. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее белгородцы пострадали от действий мошенников, которые обманули их детей. Две девочки перечислили аферистам крупные суммы денег. Возбуждены уголовные дела.

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#Белгородская область#Происшествия#Пенсионеры#Уголовное дело#Полиция#Мошенники#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых
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