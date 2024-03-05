Белгородка дала телефон 11-летней дочери и потеряла почти полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
49-летняя жительница Борисовского района дала свой телефон 11-летней дочери, но спустя время не смогла зайти в личный кабинет банка из-за его блокировки. В финучреждении ей объяснили, что со счёта несколькими транзакциями перевели почти полмиллиона рублей, оформленных в кредит.
Чуть позже оказалось, что, пока ребёнок играл в телефоне, ей позвонил неизвестный мужчина, представившейся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что мошенники якобы пытаются оформить на её маму кредит. Поверив незнакомцу, девочка выполнила все его указания.
Похожая ситуация произошла и в Белгороде. 8-летняя девочка решила поучаствовать в розыгрыше игровой валюты в одном из мессенджеров и получила указание воспользоваться мобильником взрослого и перечислить из приложения банка более 130 тыс. рублей. Девочка воспользовалась телефоном своей бабушки.
По фактам преступлений следователи уже возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество») и 158 УК РФ («Кража»).