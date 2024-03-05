Белгородка дала телефон 11-летней дочери и потеряла почти полмиллиона рублей

Чуть позже оказалось, что, пока ребёнок играл в телефоне, ей позвонил неизвестный мужчина, представившейся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что мошенники якобы пытаются оформить на её маму кредит. Поверив незнакомцу, девочка выполнила все его указания.