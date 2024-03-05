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Published Сегодня, 12:55

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Деньги

Белгородка дала телефон 11-летней дочери и потеряла почти полмиллиона рублей

5 марта 2024, 12:55
Фото: 1MI
Деньги

Юные белгородки перечислили аферистам со счетов родственников более 600 тысяч

В региональном УМВД рассказали, как мошенники пользуются доверием детей, чтобы похитить у их родителей деньги. На этот раз от рук мошенников пострадали родственники 11-летней и 8-летней девочек.

49-летняя жительница Борисовского района дала свой телефон 11-летней дочери, но спустя время не смогла зайти в личный кабинет банка из-за его блокировки. В финучреждении ей объяснили, что со счёта несколькими транзакциями перевели почти полмиллиона рублей, оформленных в кредит.

Чуть позже оказалось, что, пока ребёнок играл в телефоне, ей позвонил неизвестный мужчина, представившейся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что мошенники якобы пытаются оформить на её маму кредит. Поверив незнакомцу, девочка выполнила все его указания.

Похожая ситуация произошла и в Белгороде. 8-летняя девочка решила поучаствовать в розыгрыше игровой валюты в одном из мессенджеров и получила указание воспользоваться мобильником взрослого и перечислить из приложения банка более 130 тыс. рублей. Девочка воспользовалась телефоном своей бабушки.

По фактам преступлений следователи уже возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество») и 158 УК РФ («Кража»).

Белгородец перевёл мошенникам 3,5 млн рублей при попытке заработать на «инвестициях»
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#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Дети#Борисовский район#Мошенники#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова
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