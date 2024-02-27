Белгородцы 16 раз попадались на уловки мошенников с «Авито» в 2023 году

В Белгороде в прошлом году раскрыли двоих мошенников, занимавшихся продажей через сайты объявлений. Они совершили 16 актов мошенничества. Всего за 2023 год зафиксировали более сотни экономических преступлений с общим ущербом более 158,3 млн рублей, из которых возместили только 91,5 млн рублей.

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