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Мошенники

Белгородцы 16 раз попадались на уловки мошенников с «Авито» в 2023 году

27 февраля 2024, 13:57
Фото: 1MI
Мошенники
В Белгороде в прошлом году раскрыли двоих мошенников, занимавшихся продажей через сайты объявлений. Они совершили 16 актов мошенничества. Всего за 2023 год зафиксировали более сотни экономических преступлений с общим ущербом более 158,3 млн рублей, из которых возместили только 91,5 млн рублей.

В прошлому году в Белгороде нашли двоих продавцов с сайта объявлений, которые занимались мошенничеством. По данному делу зафиксировано 16 актов преступлений.

Всего за 2023 год в областном центре раскрыли 126 экономических преступлений. Общий размер материального ущерба составил более 158,3 миллиона рублей. Ущерб возместили только на сумму в 91,5 миллиона рублей. Об этом на собрании горсовета Белгорода сообщил начальник УМВД России по Белгороду, полковник полиции Владислав Копылов.

Вчера также стало известно, что от мошенников пострадала пожилая женщина. Они убедили её продать квартиру и получили от неё 3,5 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

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#Город#Общество#Белгородская область#Мошенничество#Полиция#Преступления#Новости Белгорода#Экономические преступления#Ущерб#Белгород#Татьяна Лукащева
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