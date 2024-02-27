Белгородцы 16 раз попадались на уловки мошенников с «Авито» в 2023 году

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В прошлому году в Белгороде нашли двоих продавцов с сайта объявлений, которые занимались мошенничеством. По данному делу зафиксировано 16 актов преступлений.
Всего за 2023 год в областном центре раскрыли 126 экономических преступлений. Общий размер материального ущерба составил более 158,3 миллиона рублей. Ущерб возместили только на сумму в 91,5 миллиона рублей. Об этом на собрании горсовета Белгорода сообщил начальник УМВД России по Белгороду, полковник полиции Владислав Копылов.
Вчера также стало известно, что от мошенников пострадала пожилая женщина. Они убедили её продать квартиру и получили от неё 3,5 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.