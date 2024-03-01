Жену бойца СВО пытался развести украинский мошенник — пугал, что её муж попал в плен

Недавно под шантаж со стороны украинских военных попала белгородка. Женщине позвонили с украинского номера. Это был её возлюбленный, который сейчас находится на СВО. Белгородка поняла, что он попал в плен. Позже женщине начали поступать сообщения в мессенджере с требованием прислать обнажённые фото, а взамен её возлюбленного якобы передадут для обмена. Авторы сообщений также добавили, что, пока она мешкает, её сожителя бьют током. Позже ей начали поступать фотографии избитого бойца.