Жену бойца СВО пытался развести украинский мошенник — пугал, что её муж попал в плен

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Украинский мошенник пытался обмануть супругу участника СВО. Женщина получила сообщение с телефона мужа о том, что он попал в плен и ему необходимо знать номер своей банковской карты, куда должны перевести 150 тыс. рублей.
Супруга не растерялась, пишет издание, и начала задавать личные вопросы, ответы на которые мог знать только её муж. Ответов она не получила, автор сообщения начал ей грубить.
На следующий день женщине начали поступать сообщения с признаниями в любви. Автор сообщения пытался заверить женщину в том, что он действительно её муж и находится сейчас в плену.
За помощью женщина обратилась в Совет солдатских матерей. Ей помогли составить заявление. Адвокат собрала документы на розыск бойца. Также организация созвонилась с командиром воинской части, к которой прикреплён военный. Командир сообщил, что мужчина в настоящий момент находится на передовой.
Спустя несколько часов боец сам позвонил жене, сообщил, что с ним всё в порядке, он не в плену. Оказалось, что его Telegram-канал взломали мошенники.
Через несколько дней боец приехал в отпуск и побывал в Совете солдатский матерей, где поблагодарил за помощь его жене.
Недавно под шантаж со стороны украинских военных попала белгородка. Женщине позвонили с украинского номера. Это был её возлюбленный, который сейчас находится на СВО. Белгородка поняла, что он попал в плен. Позже женщине начали поступать сообщения в мессенджере с требованием прислать обнажённые фото, а взамен её возлюбленного якобы передадут для обмена. Авторы сообщений также добавили, что, пока она мешкает, её сожителя бьют током. Позже ей начали поступать фотографии избитого бойца.
Белгородка обратилась в полицию. Региональное УМВД занимается расследованием. Также письма об этом инциденте направили в Минобороны и омбудсмену Татьяне Москальковой.