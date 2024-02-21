Отрезали пальцы и избили: белгородка рассказала о пытках возлюбленного в плену ВСУ

Также в RT добавили, что на СВО Роман попал в рамках частичной мобилизации — его призвали в октябре 2022 года. По данным издания, в зону боевых действий мужчина отправился в качестве водителя. В феврале 2023 года военнослужащий получил ранение — серьёзный перелом шейки бедра. На лечении он находился до декабря 2023 года. Затем его снова призвали на службу.