Отрезали пальцы и избили: белгородка рассказала о пытках возлюбленного в плену ВСУ

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Белгородка столкнулась с шантажом со стороны украинских военных. Они требуют от женщины интимные фото в обмен на прекращение пыток её сожителя — 39-летнего Романа.
Жительница Белгородской области Наталья рассказала редакции, что её молодой человек уехал на передовую 17 декабря. 1 февраля он предупредил её, что его несколько дней не будет на связи из-за задания. 5 февраля белгородке позвонили с украинского номера. Это был её возлюбленный. Она сразу поняла, что он попал в плен.
Наталья спросила Романа, где он находится. Последний ответил, что не знает. Украинские военные завершили звонок вместо него и начали писать женщине в мессенджере.
«Присылали его фотографии, где он сидит с завязанными глазами и со связанными руками… Они требовали прислать обнажённые фото — тогда они якобы передадут Романа для обмена», — рассказывает белгородка.
В сообщениях жительнице региона писали, что, пока она мешкает, её сожителя бьют током. Мучители прислали Наталье фотографии избитого Романа, снимок изуродованной руки с отрезанными пальцами. Белгородка пыталась уговорить военнослужащих ВСУ не трогать Романа, а затем обратилась в полицию. Выполнять требования шантажистов она отказалась.
Правоохранители рекомендовали белгородке не выходить с украинскими собеседниками на связь. Сначала от Романа приходило множество голосовых сообщений, которые ему диктовали мучители, но с 5 февраля их перестали присылать.
«Наташ, меня бьют очень сильно, мне режут пальцы. Наташ, сделай то, что они просят, иначе меня просто забьют», — говорилось в одном из голосовых сообщений.
С того дня никаких известий о местонахождении Романа не было. Ни семья, ни Наталья не знают, жив ли он.
Расследованием занимается белгородское УМВД. Сама белгородка вместе с родными возлюбленного обращалась не только в полицию, но и в администрацию Белгорода и Северного. Письма написали в Минобороны и омбудсмену Татьяне Москальковой.
Также в RT добавили, что на СВО Роман попал в рамках частичной мобилизации — его призвали в октябре 2022 года. По данным издания, в зону боевых действий мужчина отправился в качестве водителя. В феврале 2023 года военнослужащий получил ранение — серьёзный перелом шейки бедра. На лечении он находился до декабря 2023 года. Затем его снова призвали на службу.
Ранее сообщалось о бывшей жительнице Белгородской области, которая намерена пойти в суд из-за пропавших на СВО сыновей. Многодетная мать обратилась в полицию и сообщила, что двое её сыновей не выходят на связь. Один из них, предположительно, мог погибнуть. Другие сыновья женщины уверены, что она делает это только ради денег.