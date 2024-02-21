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Published Сегодня, 09:47

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У белгородки потребовали интимные фото за передачу любимого для обмена пленными

Отрезали пальцы и избили: белгородка рассказала о пытках возлюбленного в плену ВСУ

21 февраля 2024, 09:47
Фото: Изображение Midjourney

У белгородки потребовали интимные фото за передачу любимого для обмена пленными

Украинские военнослужащие шантажируют белгородку. Женщину попросили прислать интим-фото в обмен на прекращение пыток её сожителя. В личных сообщениях жительнице региона писали, что, пока она мешкает, её возлюбленного бьют током. Подробности сообщает RT.

Белгородка столкнулась с шантажом со стороны украинских военных. Они требуют от женщины интимные фото в обмен на прекращение пыток её сожителя — 39-летнего Романа.

Жительница Белгородской области Наталья рассказала редакции, что её молодой человек уехал на передовую 17 декабря. 1 февраля он предупредил её, что его несколько дней не будет на связи из-за задания. 5 февраля белгородке позвонили с украинского номера. Это был её возлюбленный. Она сразу поняла, что он попал в плен.

Наталья спросила Романа, где он находится. Последний ответил, что не знает. Украинские военные завершили звонок вместо него и начали писать женщине в мессенджере.

«Присылали его фотографии, где он сидит с завязанными глазами и со связанными руками… Они требовали прислать обнажённые фото — тогда они якобы передадут Романа для обмена», — рассказывает белгородка.

В сообщениях жительнице региона писали, что, пока она мешкает, её сожителя бьют током. Мучители прислали Наталье фотографии избитого Романа, снимок изуродованной руки с отрезанными пальцами. Белгородка пыталась уговорить военнослужащих ВСУ не трогать Романа, а затем обратилась в полицию. Выполнять требования шантажистов она отказалась.

Правоохранители рекомендовали белгородке не выходить с украинскими собеседниками на связь. Сначала от Романа приходило множество голосовых сообщений, которые ему диктовали мучители, но с 5 февраля их перестали присылать.

«Наташ, меня бьют очень сильно, мне режут пальцы. Наташ, сделай то, что они просят, иначе меня просто забьют», — говорилось в одном из голосовых сообщений.

С того дня никаких известий о местонахождении Романа не было. Ни семья, ни Наталья не знают, жив ли он.

Расследованием занимается белгородское УМВД. Сама белгородка вместе с родными возлюбленного обращалась не только в полицию, но и в администрацию Белгорода и Северного. Письма написали в Минобороны и омбудсмену Татьяне Москальковой.

Также в RT добавили, что на СВО Роман попал в рамках частичной мобилизации — его призвали в октябре 2022 года. По данным издания, в зону боевых действий мужчина отправился в качестве водителя. В феврале 2023 года военнослужащий получил ранение — серьёзный перелом шейки бедра. На лечении он находился до декабря 2023 года. Затем его снова призвали на службу.

Ранее сообщалось о бывшей жительнице Белгородской области, которая намерена пойти в суд из-за пропавших на СВО сыновей. Многодетная мать обратилась в полицию и сообщила, что двое её сыновей не выходят на связь. Один из них, предположительно, мог погибнуть. Другие сыновья женщины уверены, что она делает это только ради денег.

Скриншоты с перепискойСкриншоты с перепиской
Скриншоты с перепиской
Фото: из архива белгородки Натальи
Из-за денег? Проживавшая в Белгородской области женщина ищет пропавших на СВО сыновей
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#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Наталья Корявых#Спецоперация#ВСУ#Пленный#Пытки
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