Мнения граждане относятся предвзято к кредитованию и предпочитают копить собственные финансы. С одной стороны отсутствует риск попасть в долговую яму и нет необходимости переплачивать кредитору, но с другой такая позиция не всегда играет в пользу выгоды. Если долга пытаться копить нужную сумму, то товар или услуга, на которые собираются деньги, может значительно подорожать. Либо эта цель может быть уже неактуальной. Поэтому самое верное решение — взять кредит наличными.