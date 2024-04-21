Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Что выгодно оформить кредит или копить собственные средства?
Мнения граждане относятся предвзято к кредитованию и предпочитают копить собственные финансы. С одной стороны отсутствует риск попасть в долговую яму и нет необходимости переплачивать кредитору, но с другой такая позиция не всегда играет в пользу выгоды. Если долга пытаться копить нужную сумму, то товар или услуга, на которые собираются деньги, может значительно подорожать. Либо эта цель может быть уже неактуальной. Поэтому самое верное решение — взять кредит наличными.
Прежде чем принять решение о выдаче кредита, финансовая организация проверяет заемщика по следующим параметрам:
Как получить кредит?
Процесс получения кредита состоит из нескольких этапов:
Выбор лучшего кредитного предложения
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