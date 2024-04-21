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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Кредит наличными

Кредит наличными

21 апреля 2024, 09:06
Фото: 1MI
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Реализация намеченных целей не всегда возможна без финансового потока. Если в настоящее время денежных средств под рукой нет или их недостаточно, можно обратиться в банк и оформить кредит.

Что выгодно оформить кредит или копить собственные средства?

Мнения граждане относятся предвзято к кредитованию и предпочитают копить собственные финансы. С одной стороны отсутствует риск попасть в долговую яму и нет необходимости переплачивать кредитору, но с другой такая позиция не всегда играет в пользу выгоды. Если долга пытаться копить нужную сумму, то товар или услуга, на которые собираются деньги, может значительно подорожать. Либо эта цель может быть уже неактуальной. Поэтому самое верное решение — взять кредит наличными.

Нюансы выдачи кредитов

Прежде чем принять решение о выдаче кредита, финансовая организация проверяет заемщика по следующим параметрам:

  • Проверка информации из анкеты заемщика. Все сведения, которые гражданин указывает, должны быть достоверны. Не стоит пытаться обмануть банк. Сегодня проверить любые персональные данные банку не составить труда. И если выяснится, что клиент указал фальшивую информацию, в кредите откажут.
  • Платежеспособность. Банк может проверить и доходы заемщика. Для этого могут понадобиться справки и декларации о доходах. Чем больше клиент зарабатывает, тем больше шансов на принятие положительного решения.
  • Кредитная история. Здесь отражается информация о ранее взятых кредитах и действующих. Если гражданин имел просрочки или невыплаченные кредитные обязательства, все это будет доступно для информации банку.
  • Кредитная нагрузка. Обязательно для принятия решения банку следует знать, имеются ли у заемщика другие кредитные обязательства. Чем больше сумма ежемесячных платежей, тем ниже шансы получить новый займ.

Как получить кредит?

Процесс получения кредита состоит из нескольких этапов:

  • Заполнение заявки и подача ее в банк. Сделать это можно в офисе банка или через интернет.
  • Дождаться одобрения по заявке. Когда банк проверит всю информацию, клиент получит результат.
  • Если решение будет положительное, то клиенту понадобится подписать документы и получить денежные средства.
  • Использование финансов на свое усмотрение.

Выбор лучшего кредитного предложения

Любой потенциальный заемщик, прежде чем подать заявку на выдачу денежных средств старается найти самое выгодное предложение. Сделать это можно на портале Bankiros.ru. Здесь собраны предложения от самых лучших и проверенных банков по всей стране. Можно предварительно ознакомиться с их условиями, узнать всю необходимую информацию.

Большую помощь в поиске и выборе продукта могут оказать специалисты сервиса Bankiros.ru. Это квалифицированные сотрудники, которые ответят на все вопросы, подберут по запросам клиентов нужный банковский продукт и помогут с заполнением анкеты. Останется только отправить заявку и дождаться решения. Если оно будет в пользу заемщика, можно смело отправляться в банк и получить деньги.

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