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У компании-застройщика из Старого Оскола сменился руководитель

У компании-застройщика из Старого Оскола сменился руководитель

15 мая 2024, 14:21
Фото: Изображение Midjourney
Речь идёт о специализированном застройщике «Кмапроектжилстрой». Генеральный директор в компании сменился 13 мая.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», специализированный застройщик «Кмапроектжилстрой» работает в Старом Осколе с 1992 года. Предприятие занимается строительством жилых и нежилых зданий. 13 мая в компании назначили нового руководителя. Им стал Сергей Акимов. Ранее компанией с 2015 года руководил Сергей Моргунов.

По итогам 2023 года чистая прибыль компании составила 180 млн рублей, а выручка от продажи достигла 1,4 млрд рублей.

Судя по данным, которые раскрывало акционерное общество, в третьем квартале 2015 года предприятие принадлежало Карлу Лоору (45,63%), компании «Оскольская опалубка» (7,98%), Владимиру Нечепаеву (6,16%), Анатолию Лоору (5,26%), Александру Грудию (3,12%), Ларисе Лоор (2,10%), Галине Голиковой (1,96%), Анатолию Ракитину (1,45%), Валентине Арбузовой (1,27%), Сергею Моргунову (0,29%) и Галине Колерко (0,10%).

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