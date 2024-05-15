У компании-застройщика из Старого Оскола сменился руководитель

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», специализированный застройщик «Кмапроектжилстрой» работает в Старом Осколе с 1992 года. Предприятие занимается строительством жилых и нежилых зданий. 13 мая в компании назначили нового руководителя. Им стал Сергей Акимов. Ранее компанией с 2015 года руководил Сергей Моргунов.