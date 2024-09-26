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Смена руководителя

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2024
В посёлке под Белгородом неожиданно сменился глава администрации
26 сентября, 06:31
2023
В Алексеевском молочноконсервном комбинате сменился руководитель
10 ноября 2023, 09:28
«У вас обновление»: в Дирекции фестивалей Белгорода снова сменился руководитель
В Дирекции фестивалей Белгородского округа сменился исполняющий обязанности директора. С 21 апреля освободившуюся должность занимает Анастасия Бодякова.
23 августа 2023, 08:19
2022
У проблемного белгородского производителя колбасных изделий сменился руководитель
23 ноября 2022, 07:33
Уроженец Ставропольского края стал ио руководителя Росреестра по Белгородской области
Исполнять обязанности руководителя управления будет Александр Масич, до этого занимавший пост заместителя.
14 сентября 2022, 10:07
В управлении ГОЧС Белгорода сменился руководитель
Пост занял Николай Лебедев, сменивший занимавшего должность в течение девяти лет Виктора Баранова.
8 августа 2022, 07:47

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