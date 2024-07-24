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СПАРК-Интерфакс

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Июль
Зотов и Ковалёва ликвидируют молочную компанию в приграничной Мокрой Орловке
24 июля, 14:11
Июнь
Бывший директор «Томмолоко» стала основным владельцем дочерней компании
Доли в уставном капитале подконтрольной «Томмолоко» компании «Михайловское» изменились. 55% долей перешло Надежде Мирошниковой.
20 июня, 11:50
Апрель
Белгородский водоканал отчитался о более 276 млн рублей убытков
16 апреля, 08:35
Январь
В «Белгородсоцбанке» назначили нового председателя правления
31 января, 07:20
Не поделили землю? Мэрия Белгорода подала два иска в суд к семье Фуглаевых
10 января, 08:05
Ноябрь 2023
В Алексеевском молочноконсервном комбинате сменился руководитель
10 ноября 2023, 09:28
Райффайзенбанк требует с ТД «Холодильное оборудование» и «Ю БИ СИ КУЛ-М» 522 млн руб
9 ноября 2023, 13:55
Сентябрь 2023
Бывший директор Белоблводоканала получил должность на заводе Зотова
Сергей Тараканов стал генеральным директором «Яковлевского санветутильзавода», владельцами которого выступает компания Владимира Зотова и Ларисы Ковалёвой.
13 сентября 2023, 06:25

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