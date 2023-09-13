Бывший директор Белоблводоканала получил должность на заводе Зотова

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», «Яковлевский санветутильзавод» был зарегистрирован 15 лет назад. Предприятие занимается переработкой остатков животного происхождения и производством готовых кормов для животных, содержащихся на фермах. Сырьё для производства доставляют с мясоперерабатывающего завода и свинокомплексов холдинга. Выручка завода от продажи за 2022 год составила 383,15 миллиона рублей, а чистая прибыль — 66 миллионов. Чистые активы завода в 2022 году потянули на 286,4 миллиона рублей.