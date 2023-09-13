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Сергей Тараканов 8 сентября занял пост генерального директора «Яковлевского санветутильзавода»

Бывший директор Белоблводоканала получил должность на заводе Зотова

13 сентября 2023, 06:25
Фото: Сайт "Яковлевский санветутильзавод, ООО"
Сергей Тараканов 8 сентября занял пост генерального директора «Яковлевского санветутильзавода»
Сергей Тараканов стал генеральным директором «Яковлевского санветутильзавода», владельцами которого выступает компания Владимира Зотова и Ларисы Ковалёвой.

Учредителем санветутильзавода, по данным «СПАРК-Интерфакс», числится ООО «Сады Белогорья», которое имеет стопроцентную долю в уставном капитале предприятия. Совладельцами проекта агропромышленного холдинга «Агро-Белогорье» являются Владимир Зотов и Лариса Ковалёва. Каждый из них владеет половиной акций компании. Они же являются соучредителями и самого «Агро-Белогорья».

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», «Яковлевский санветутильзавод» был зарегистрирован 15 лет назад. Предприятие занимается переработкой остатков животного происхождения и производством готовых кормов для животных, содержащихся на фермах. Сырьё для производства доставляют с мясоперерабатывающего завода и свинокомплексов холдинга. Выручка завода от продажи за 2022 год составила 383,15 миллиона рублей, а чистая прибыль — 66 миллионов. Чистые активы завода в 2022 году потянули на 286,4 миллиона рублей.

Бывший руководитель ГУП «Белоблводоканал» Сергей Тараканов ушёл с должности ещё в январе прошлого года. До этого проработав и генеральным директором в АО «Белводоканал» с 25 апреля 2017 года по 9 апреля 2020 года. После ухода из «Белоблводоканала» он некоторое время занимал пост технического директора «АльтЭнерго».

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