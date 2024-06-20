Бывший директор «Томмолоко» стала основным владельцем дочерней компании

Надежда Мирошникова получила 55% доли в уставном капитале в компании «Михайловское». Доля ЗАО «Томмолоко» изменилась с 75% до 20%. При этом у Владимира Мирошникова доля в уставном капитале осталась прежней — 25% с 2013 года.