Бывший директор «Томмолоко» стала основным владельцем дочерней компании

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Надежда Мирошникова получила 55% доли в уставном капитале в компании «Михайловское». Доля ЗАО «Томмолоко» изменилась с 75% до 20%. При этом у Владимира Мирошникова доля в уставном капитале осталась прежней — 25% с 2013 года.
Доходы ООО «Михайловское» за 2023 год составили 1 млрд 86 млн рублей. Расходы, по данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», составили 904 млн рублей. Чистая прибыль — 180 млн рублей.
Генеральным директором с 2019 года является Владимир Мирошников.
ООО «Михайловское» зарегистрировано в посёлке Полевой Новооскольского района Белгородской области в 2010 году.
Напомним, что в 2019 году на производстве «Михайловское» обнаружили нарушения технических регламентов. В месте погрузки сырого молока отсутствовали навесы, которые защищали бы от попадания в продукцию насекомых, осадков и помёта птиц.