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Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Бывший директор «Томмолоко» стала основным владельцем дочерней компании

Бывший директор «Томмолоко» стала основным владельцем дочерней компании

20 июня 2024, 11:50
Фото: Изображение Midjourney
Доли в уставном капитале подконтрольной «Томмолоко» компании «Михайловское» изменились. 55% долей перешло Надежде Мирошниковой.

Надежда Мирошникова получила 55% доли в уставном капитале в компании «Михайловское». Доля ЗАО «Томмолоко» изменилась с 75% до 20%. При этом у Владимира Мирошникова доля в уставном капитале осталась прежней — 25% с 2013 года.

Доходы ООО «Михайловское» за 2023 год составили 1 млрд 86 млн рублей. Расходы, по данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», составили 904 млн рублей. Чистая прибыль — 180 млн рублей.

Генеральным директором с 2019 года является Владимир Мирошников.

ООО «Михайловское» зарегистрировано в посёлке Полевой Новооскольского района Белгородской области в 2010 году.

Напомним, что в 2019 году на производстве «Михайловское» обнаружили нарушения технических регламентов. В месте погрузки сырого молока отсутствовали навесы, которые защищали бы от попадания в продукцию насекомых, осадков и помёта птиц.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Экономика#Новости Белгорода#Томмолоко#Генеральный директор#Белгородский бизнес#СПАРК-Интерфакс
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