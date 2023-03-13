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У Россельхознадзора появились вопросы к белгородскому творогу «Томмолоко»

13 марта 2023, 07:33
Фото: 1MI

В белгородские магазины едва не попал творог без исследования на антибиотики

Благодаря системе «Меркурий» удалось выявить молочные продукты без информации о проведении необходимых исследований, в том числе на антибиотики, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Сомнительные партии творога едва не попали в магазины и детсады.

Сотрудники Россельхознадзора проверили документацию в системе «Меркурий» и обнаружили, что творог производства «Русь-Молоко», поставляемый в два детских сада в Корочанском районе и один — в Губкине, прошёл только микробиологические исследования. Однако согласно регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», продукт обязательно должны проверить на наличие антибиотиков.

Аналогичное нарушение обнаружили и в партии творога от ЗАО «Томмолоко». В документации не было информации о проведении исследований на антибиотики. Продукция этого производителя поставлялась на прилавки магазинов Белгорода.

Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператива «Альянс Фермервест» вовсе отправил в продажу творог без проведения каких-либо лабораторных исследований.

Вышеуказанным молокоперерабатывающим предприятиям направили предостережения. Всего за февраль этого года было производители получили 100 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере ветеринарии.

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#Ольга Аксёнова#Творог#Меркурий#Томмолоко#Общество#Белгородская область
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