У Россельхознадзора появились вопросы к белгородскому творогу «Томмолоко»

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Сотрудники Россельхознадзора проверили документацию в системе «Меркурий» и обнаружили, что творог производства «Русь-Молоко», поставляемый в два детских сада в Корочанском районе и один — в Губкине, прошёл только микробиологические исследования. Однако согласно регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», продукт обязательно должны проверить на наличие антибиотиков.
Аналогичное нарушение обнаружили и в партии творога от ЗАО «Томмолоко». В документации не было информации о проведении исследований на антибиотики. Продукция этого производителя поставлялась на прилавки магазинов Белгорода.
Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператива «Альянс Фермервест» вовсе отправил в продажу творог без проведения каких-либо лабораторных исследований.
Вышеуказанным молокоперерабатывающим предприятиям направили предостережения. Всего за февраль этого года было производители получили 100 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере ветеринарии.