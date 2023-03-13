У Россельхознадзора появились вопросы к белгородскому творогу «Томмолоко»

Сотрудники Россельхознадзора проверили документацию в системе «Меркурий» и обнаружили, что творог производства «Русь-Молоко», поставляемый в два детских сада в Корочанском районе и один — в Губкине, прошёл только микробиологические исследования. Однако согласно регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», продукт обязательно должны проверить на наличие антибиотиков.