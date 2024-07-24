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Зотов и Ковалёва ликвидируют молочную компанию в приграничной Мокрой Орловке

Зотов и Ковалёва ликвидируют молочную компанию в приграничной Мокрой Орловке

24 июля 2024, 14:11
Фото: Изображение Midjourney
Решение приняли 17 июля. Речь идёт о предприятии «Грайворонская молочная компания».

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 17 июля предприятие «Грайворонская молочная компания» приняло решение о ликвидации, формировании ликвидационной комиссии и назначении ликвидатора.

Фирма «Грайворонская молочная компания» зарегистрирована в Мокрой Орловке Грайворонского округа. Отрасль — животноводство. Председатель ликвидационной комиссии — Алексей Осыченко. Головная компания — «Сады Белогорья», которая принадлежит Владимиру Зотову и Ларисе Ковалёвой.

По итогам 2023 года чистая прибыль молочной компании составила 270 млн рублей, а выручка от продажи превысила 1 млрд рублей.

Мокрая Орловка находится в двух километрах от границы с Украиной. В последние месяцы транспорт с работниками «Агро-Белогорья» несколько раз попадал под атаки дронов ВСУ, были погибшие и раненые.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Ликвидация#Финансы#Животноводство#Белгород#Грайворонская молочная компания#Лариса Ковалёва#Белгородский бизнес#СПАРК-Интерфакс
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