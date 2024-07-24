Зотов и Ковалёва ликвидируют молочную компанию в приграничной Мокрой Орловке

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 17 июля предприятие «Грайворонская молочная компания» приняло решение о ликвидации, формировании ликвидационной комиссии и назначении ликвидатора.
Фирма «Грайворонская молочная компания» зарегистрирована в Мокрой Орловке Грайворонского округа. Отрасль — животноводство. Председатель ликвидационной комиссии — Алексей Осыченко. Головная компания — «Сады Белогорья», которая принадлежит Владимиру Зотову и Ларисе Ковалёвой.
По итогам 2023 года чистая прибыль молочной компании составила 270 млн рублей, а выручка от продажи превысила 1 млрд рублей.
Мокрая Орловка находится в двух километрах от границы с Украиной. В последние месяцы транспорт с работниками «Агро-Белогорья» несколько раз попадал под атаки дронов ВСУ, были погибшие и раненые.