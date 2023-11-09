Райффайзенбанк требует с ТД «Холодильное оборудование» и «Ю БИ СИ КУЛ-М» 522 млн руб

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Согласно картотеке дел, в Арбитражный суд города Москвы обратился Райффайзенбанк. Ответчиками по делу выступают фирмы «Ю БИ СИ КУЛ-М» и ТД «Холодильное оборудование» из Белгородской области. Третье лицо по делу — фирма «Ю БИ СИ КУЛ-Б».
В документах указано, что банк потребовал взыскать 522 млн рублей. Суд исковое заявление принял и возбудил производство по делу. Собеседование назначили на 28 ноября.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания ТД «Холодильное оборудование» зарегистрирована в 2015 году в Шебекино. Отрасль — оптовая торговля прочими машинами и оборудованием. Руководитель и бенефициар — Евгений Дзюба, который стал им совсем недавно. Убыток компании по итогам 2022 года составил 8,6 млн рублей.
Предприятие «Ю БИ СИ КУЛ-М» работает в Москве с 2006 года и занимается оптовой торговлей прочими машинами и оборудованием. Руководитель временной администрации — Станислав Овчинников. В 2022 году чистая прибыль фирмы составила 99 тысяч рублей. Учредителями являются компания ПРАТ «Укпостач» (Украина) и UBC Logistyka Trans SP Z O O (Польша).