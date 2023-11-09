Райффайзенбанк требует с ТД «Холодильное оборудование» и «Ю БИ СИ КУЛ-М» 522 млн руб

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания ТД «Холодильное оборудование» зарегистрирована в 2015 году в Шебекино. Отрасль — оптовая торговля прочими машинами и оборудованием. Руководитель и бенефициар — Евгений Дзюба, который стал им совсем недавно. Убыток компании по итогам 2022 года составил 8,6 млн рублей.