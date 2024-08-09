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Исковое заявление

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2024
Месть подаётся холодной водой? «Комбинат КМАруда» подал в суд на «Белоблводоканал»
9 августа, 11:16
Мэрия Белгорода через суд взыскала с «Экотранса» больше 6 млн рублей
По данным из определения суда, «Экотранс» не платил аренду за участок почти два года.
17 июля, 08:25
«КМАПЖС» или администрация? Скандал с отсутствием воды в Старом Осколе дошёл до суда
10 июля, 05:44
Иск к «Газпром газораспределение Белгород» из-за взрыва дома рассмотрят заново
16 февраля, 13:20
ЦЭБ требовал с «Флагмана» 301 млн рублей, но проиграл и теперь сам должен 64 млн
10 января, 08:28
2023
Молоко соевое, суд настоящий: ЭФКО просит отменить охрану корейского товарного знака
22 ноября 2023, 06:47
Райффайзенбанк требует с ТД «Холодильное оборудование» и «Ю БИ СИ КУЛ-М» 522 млн руб
9 ноября 2023, 13:55
Суд оштрафовал белгородское «Приосколье» на 150 тысяч рублей по иску Роспотребнадзора
8 ноября 2023, 04:15
Белгородская «Пчёлка» пытается взыскать деньги за посаженную на чужом участке пшеницу
20 июля 2023, 11:19
В Белгородском районе очистные сооружения не справляются со сбросом стоков
Органы госвласти и Белоблводоканал должны провести ремонтные работы для устранения неполадок, отметили в прокуратуре Белгородской области.
20 марта 2023, 18:05

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