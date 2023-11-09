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Published Сегодня, 07:52

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Скорая

Подробности выясняются: белгородцы сообщают о трупе возле семейного центра

9 ноября 2023, 07:52
Фото: 1MI
Скорая

На улице в Белгороде обнаружили тело

Произошло это возле семейного центра «Гудвин». Обстоятельства случившегося выясняются. О происшествии сообщили в Telegram-канале «Просто Михаил Шебекино».

В Белгороде обнаружили труп. По информации Telegram-канала «Просто Михаил Шебекино», человек скончался возле семейного центра «Гудвин». Судя по фото с места случившегося, на месте уже работают полицейские.

Обстоятельства происшествия выясняются. Остальных подробностей пока нет.

Накануне тело мужчины нашли в подъезде дома на Народном бульваре. Местные жители утверждали, что у скончавшегося были проблемы с алкоголем.

Труп мужчины обнаружили на лестнице в одном из домов Белгорода
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