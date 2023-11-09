Подробности выясняются: белгородцы сообщают о трупе возле семейного центра

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
В Белгороде обнаружили труп. По информации Telegram-канала «Просто Михаил Шебекино», человек скончался возле семейного центра «Гудвин». Судя по фото с места случившегося, на месте уже работают полицейские.
Обстоятельства происшествия выясняются. Остальных подробностей пока нет.
Накануне тело мужчины нашли в подъезде дома на Народном бульваре. Местные жители утверждали, что у скончавшегося были проблемы с алкоголем.