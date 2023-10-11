Из реки в Белгородской области достали труп

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Из реки Оскол достали тело мужчины 1960 года рождения. Происшествие случилось в посёлке Красный Остров в Чернянском районе.
Причина и обстоятельства трагедии пока не известны, в настоящий момент их устанавливают.
Несколько дней назад, 8 октября, из реки Ворксла в посёлке Борисовка сотрудники районного ОМВД вытащили тело женщины. Подробности произошедшего не сообщались.
Ещё один случай гибели на воде произошёл на Старооскольском водохранилище. Водолазы достали труп женщины из не предназначенного для купания места.