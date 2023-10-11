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Published Сегодня, 08:29

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Из реки в Белгородской области достали труп

Из реки в Белгородской области достали труп

11 октября 2023, 08:29
Фото: 1MI
Очевидцы вытащили из реки Оскол тело мужчины 1960 года рождения. Подробности случившегося пока не известны.

Из реки Оскол достали тело мужчины 1960 года рождения. Происшествие случилось в посёлке Красный Остров в Чернянском районе.

Причина и обстоятельства трагедии пока не известны, в настоящий момент их устанавливают.

Несколько дней назад, 8 октября, из реки Ворксла в посёлке Борисовка сотрудники районного ОМВД вытащили тело женщины. Подробности произошедшего не сообщались.

Ещё один случай гибели на воде произошёл на Старооскольском водохранилище. Водолазы достали труп женщины из не предназначенного для купания места.

Труп женщины вытащили из реки в Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Труп#Чернянский район#Тело#Утонувший#Белгород#Александра Склярова
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