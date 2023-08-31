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Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:45

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В Белгороде завершился купальный сезон

Сколько человек утонуло в Белгороде за купальный сезон?

31 августа 2023, 14:42
Фото: 1MI

В Белгороде завершился купальный сезон

С начала лета спасатели вытащили из воды девять человек, в том числе двоих детей. Итогами поделились в мэрии города.

За период купального сезона в Белгороде утонул один человек. Спасли при этом девять белгородцев, в том числе двоих детей.

Как сообщили в мэрии, в этом году в городе оборудовали шесть пляжей. Они находятся на улицах Песчаной, Везельской за УСК Хоркиной, Речной и Донецкой, на правом и левом берегах центрального пляжа.

На пляжах дежурили спасатели и медики. В воде были буйки, а для детей организовали специальные места для купания. В местах, которые для отдыха не предназначены, установили знаки с предупреждениями.

Также спасатели проводили рейды в не оборудованных для купания местах и выявили 21 нарушение. На горожан за это составили протоколы.

Кроме того, на пляжах проводили мастер-классы по плаванию для детей.

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