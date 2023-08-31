Сколько человек утонуло в Белгороде за купальный сезон?

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
За период купального сезона в Белгороде утонул один человек. Спасли при этом девять белгородцев, в том числе двоих детей.
Как сообщили в мэрии, в этом году в городе оборудовали шесть пляжей. Они находятся на улицах Песчаной, Везельской за УСК Хоркиной, Речной и Донецкой, на правом и левом берегах центрального пляжа.
На пляжах дежурили спасатели и медики. В воде были буйки, а для детей организовали специальные места для купания. В местах, которые для отдыха не предназначены, установили знаки с предупреждениями.
Также спасатели проводили рейды в не оборудованных для купания местах и выявили 21 нарушение. На горожан за это составили протоколы.
Кроме того, на пляжах проводили мастер-классы по плаванию для детей.