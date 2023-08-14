Очередная трагедия на воде: тело женщины достали из Старооскольского водохранилища

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Ещё одна трагедия на воде произошла во время купального сезона в Белгородской области. В Старом Осколе утонула женщина.
14 августа спасатели получили сообщение о происшествии на Старооскольском водохранилище. Водолазы обнаружили тело женщины в месте, которое не оборудовано для купания.
Причины и обстоятельства случившегося ещё устанавливаются. К спасательным работам привлекли десять человек и четыре единицы техники.
Ранее сообщалось, что 21-летняя девушка утонула в реке на базе отдыха «Улыбка» в Старом Осколе. Группа молодых людей арендовала «плавающий остров», но не взяла с собой спасательные жилеты. Трагедия случилась вечером 12 августа. 21-летняя оскольчанка оказалась под водой. Спасти её не удалось.