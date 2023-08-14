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Published Сегодня, 08:20

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Из водохранилища в Белгородской области достали тело женщины

Очередная трагедия на воде: тело женщины достали из Старооскольского водохранилища

14 августа 2023, 08:20
Фото: 1MI

Из водохранилища в Белгородской области достали тело женщины

Тело оскольчанки водолазы нашли в месте, не оборудованном для купания. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС по Белгородской области.
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Вода

Ещё одна трагедия на воде произошла во время купального сезона в Белгородской области. В Старом Осколе утонула женщина.

14 августа спасатели получили сообщение о происшествии на Старооскольском водохранилище. Водолазы обнаружили тело женщины в месте, которое не оборудовано для купания.

Причины и обстоятельства случившегося ещё устанавливаются. К спасательным работам привлекли десять человек и четыре единицы техники.

Ранее сообщалось, что 21-летняя девушка утонула в реке на базе отдыха «Улыбка» в Старом Осколе. Группа молодых людей арендовала «плавающий остров», но не взяла с собой спасательные жилеты. Трагедия случилась вечером 12 августа. 21-летняя оскольчанка оказалась под водой. Спасти её не удалось.

Ужасная случайность: белгородка утонула во время отдыха на «плавающем острове»
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Вода#Происшествия#Утонула#Водохранилище#МЧС#Тело#Труп#Новости Старого Оскола
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