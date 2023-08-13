Ужасная случайность: белгородка утонула во время отдыха на «плавающем острове»

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Трагедия произошла на базе отдыха «Улыбка». Вечером 12 августа 21-летняя девушка погибла, утонув в реке.
Группа из 8 человек арендовала так называемый «плавающий остров», который не был снабжен спасательными жилетами. В какой-то момент одна из девушек оказалась под водой и её не удалось спасти.
7 августа 35-летний мужчина отдыхал с друзьями возле реки Убля, рядом с Незнамовским постом. В какой-то момент его друзья заметили, что он пропал, а его вещи остались на берегу. Его жена обратилась в полицию, и на следующий день его тело было найдено водолазами. Также спасателей вызывали на озеро Тихое, в районе Сорокинских дач, где, по предварительной информации, также произошел случай утопления.
8 августа на пляже в Шебекино утонул 8-летний мальчик.
В МЧС по Белгородской области состоялась пресс-конференция, на которой обсудили промежуточные результаты текущего купального сезона. С 1 июня по 8 августа в регионе утонуло 13 человек, а 11 удалось спасти. В целом с начала года утонуло 18 человек, 14 были спасены.
Лето продолжается, поэтому будьте очень осторожны, отдыхая около воды. Купаться следует только в специально отведенных местах.