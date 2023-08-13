Ужасная случайность: белгородка утонула во время отдыха на «плавающем острове»

7 августа 35-летний мужчина отдыхал с друзьями возле реки Убля, рядом с Незнамовским постом. В какой-то момент его друзья заметили, что он пропал, а его вещи остались на берегу. Его жена обратилась в полицию, и на следующий день его тело было найдено водолазами. Также спасателей вызывали на озеро Тихое, в районе Сорокинских дач, где, по предварительной информации, также произошел случай утопления.