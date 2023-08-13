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Белгородка утонула во время отдыха на «плавающем острове»

Ужасная случайность: белгородка утонула во время отдыха на «плавающем острове»

13 августа 2023, 07:33
Фото: 9 канал Старый Оскол

Белгородка утонула во время отдыха на «плавающем острове»

21-летняя девушка утонула в реке на базе отдыха «Улыбка» в Старом Осколе, где группа из восьми человек арендовала «плавающий остров» без спасательных жилетов.

Трагедия произошла на базе отдыха «Улыбка». Вечером 12 августа 21-летняя девушка погибла, утонув в реке.

Группа из 8 человек арендовала так называемый «плавающий остров», который не был снабжен спасательными жилетами. В какой-то момент одна из девушек оказалась под водой и её не удалось спасти.

7 августа 35-летний мужчина отдыхал с друзьями возле реки Убля, рядом с Незнамовским постом. В какой-то момент его друзья заметили, что он пропал, а его вещи остались на берегу. Его жена обратилась в полицию, и на следующий день его тело было найдено водолазами. Также спасателей вызывали на озеро Тихое, в районе Сорокинских дач, где, по предварительной информации, также произошел случай утопления.

8 августа на пляже в Шебекино утонул 8-летний мальчик.

В МЧС по Белгородской области состоялась пресс-конференция, на которой обсудили промежуточные результаты текущего купального сезона. С 1 июня по 8 августа в регионе утонуло 13 человек, а 11 удалось спасти. В целом с начала года утонуло 18 человек, 14 были спасены.

Лето продолжается, поэтому будьте очень осторожны, отдыхая около воды. Купаться следует только в специально отведенных местах.

В Шебекино утонул пропавший мальчик
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#Евгений Грицков#Трагедия#База отдыха#Улыбка#Утонула#Плавающий остров#Спасательные жилеты#Девушка#Спасение
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