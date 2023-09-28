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В центре Белгорода едва не утонула женщина

В центре Белгорода едва не утонула женщина

28 сентября 2023, 06:31
Фото: 1MI
Происшествие случилось на Везёлке. Подробности рассказали в региональном МЧС.

Вчера, 27 сентября, очевидцы позвонили в Единую дежурно-диспетчерскую службу и сообщили о тонувшей женщине в реке Везёлке. Происшествие случилось на улице Чапаева.

На место выехали спасатели. Они достали белгородку из воды живой. Обнаружили её в не оборудованном для купания месте. Причину и обстоятельства произошедшего пока устанавливают.

Всего к спасению женщины привлечены семь человек и три единицы техники.

Напомним, что в Белгородской области уже завершился купальный сезон. За этот период в Белгороде утонул один человек, ещё девятерых удалось спасти.

Сколько человек утонуло в Белгороде за купальный сезон?
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#Везелка#Утонула#Новости Белгорода#Спасли#Белгород#Спасли женщину#Александра Склярова
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