В центре Белгорода едва не утонула женщина

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
Вчера, 27 сентября, очевидцы позвонили в Единую дежурно-диспетчерскую службу и сообщили о тонувшей женщине в реке Везёлке. Происшествие случилось на улице Чапаева.
На место выехали спасатели. Они достали белгородку из воды живой. Обнаружили её в не оборудованном для купания месте. Причину и обстоятельства произошедшего пока устанавливают.
Всего к спасению женщины привлечены семь человек и три единицы техники.
Напомним, что в Белгородской области уже завершился купальный сезон. За этот период в Белгороде утонул один человек, ещё девятерых удалось спасти.