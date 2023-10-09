Труп женщины вытащили из реки в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
О происшествии на реке Ворксла в посёлке Борисовка Борисовского района стало известно в воскресенье, 8 октября. На место выехали спасатели. Выяснилось, что тело женщины из реки вытащили сотрудники районного ОМВД.
Подробности произошедшего на сегодняшний день неизвестны. Причину и обстоятельства трагедии выясняют.
Напомним, что в августе из Старооскольского водохранилища вытащили тело женщины. Водолазы обнаружили его в месте, не предназначенном для купания.
Ещё одно происшествие случилось в Старом Осколе: 21-летняя девушка с друзьями арендовала «плавающий остров», но не взяла с собой спасательные жилеты. Белгородка оказалась под водой, спасти её не удалось.