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Труп женщины вытащили из реки в Белгородской области

Труп женщины вытащили из реки в Белгородской области

9 октября 2023, 06:51
Фото: 1MI
Тело из реки Ворксла в посёлке Борисовка достали в воскресенье. Подробности произошедшего пока не известны, сообщает региональное МЧС.

О происшествии на реке Ворксла в посёлке Борисовка Борисовского района стало известно в воскресенье, 8 октября. На место выехали спасатели. Выяснилось, что тело женщины из реки вытащили сотрудники районного ОМВД.

Подробности произошедшего на сегодняшний день неизвестны. Причину и обстоятельства трагедии выясняют.

Напомним, что в августе из Старооскольского водохранилища вытащили тело женщины. Водолазы обнаружили его в месте, не предназначенном для купания.

Ещё одно происшествие случилось в Старом Осколе: 21-летняя девушка с друзьями арендовала «плавающий остров», но не взяла с собой спасательные жилеты. Белгородка оказалась под водой, спасти её не удалось.

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#Белгородская область#Происшествия#Утонула#Борисовка#Борисовский район#Спасатель#Тело#Белгород#Александра Склярова
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