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В Шебекино утонул пропавший мальчик

8 августа 2023, 19:26
Фото: 1MI
Это произошло 8 августа на центральном пляже Шебекино. В деле будут разбираться правоохранительные органы, рассказал Владимир Жданов.
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Дети

Этим вечером появилась информация, что 8 августа в Шебекино пропал восьмилетний мальчик. Найти его удалось уже мёртвым — его тело достали из водоёма. Позднее глава Шебекинского округа подтвердил смерть ребёнка и назвал её причину. Мальчик утонул.

Сегодня на центральном пляже города Шебекино утонул ребёнок. Восьмилетний мальчик. Искренние слова соболезнования родным и близким, хоть и понимаю, что никакими словами ребёнка не вернуть.
Владимир Жданов

В причинах произошедшего будут разбираться правоохранительные органы.

Пропавшего в Шебекино мальчика нашли мёртвым
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