В Шебекино утонул пропавший мальчик

Этим вечером появилась информация, что 8 августа в Шебекино пропал восьмилетний мальчик. Найти его удалось уже мёртвым — его тело достали из водоёма. Позднее глава Шебекинского округа подтвердил смерть ребёнка и назвал её причину. Мальчик утонул.