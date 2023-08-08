В Шебекино утонул пропавший мальчик

Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:42
Updated Сегодня, 19:42
Этим вечером появилась информация, что 8 августа в Шебекино пропал восьмилетний мальчик. Найти его удалось уже мёртвым — его тело достали из водоёма. Позднее глава Шебекинского округа подтвердил смерть ребёнка и назвал её причину. Мальчик утонул.
Сегодня на центральном пляже города Шебекино утонул ребёнок. Восьмилетний мальчик. Искренние слова соболезнования родным и близким, хоть и понимаю, что никакими словами ребёнка не вернуть.
Владимир Жданов
В причинах произошедшего будут разбираться правоохранительные органы.