В Белгороде на улице Некрасова обнаружили труп мужчины

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
По словам очевидцев, мужчине стало плохо, больше никаких подробностей неизвестно. Следственный комитет сообщил, что признаков насильственной смерти не обнаружено, труп отправили в судебно-медицинскую экспертизу.
Напомним, в начале месяца возле одной из кондитерских Белгорода также обнаружили труп. Очевидцы прислали в Бел.Ру видео, где возле «Каньона» на Щорса лежал умерший человек. Следком официального комментария не дал.
А в конце августа на улице Есенина в Белгороде женщине стало плохо, и она скончалась. В следкоме сообщили, что признаков криминальной смерти не обнаружено.