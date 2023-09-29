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Труп мужчины

В Белгороде на улице Некрасова обнаружили труп мужчины

29 сентября 2023, 06:30
Фото: Антон Засимов / 1MI
Труп мужчины
Вчера вечером на улице Некрасова нашли труп — сообщил Telegram-канал «Жесть Белгород».

По словам очевидцев, мужчине стало плохо, больше никаких подробностей неизвестно. Следственный комитет сообщил, что признаков насильственной смерти не обнаружено, труп отправили в судебно-медицинскую экспертизу.

Труп в БелгородеТруп в Белгороде
Труп в Белгороде
Фото: Telegram-канал "Жесть Белгород"

Напомним, в начале месяца возле одной из кондитерских Белгорода также обнаружили труп. Очевидцы прислали в Бел.Ру видео, где возле «Каньона» на Щорса лежал умерший человек. Следком официального комментария не дал.

А в конце августа на улице Есенина в Белгороде женщине стало плохо, и она скончалась. В следкоме сообщили, что признаков криминальной смерти не обнаружено.

В Белгороде около кондитерской обнаружили труп
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#Происшествия#Труп#Смерть#Новости Белгорода#Белгород#Екатерина Никулина
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