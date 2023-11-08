Труп мужчины обнаружили на лестнице в одном из домов Белгорода

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Как передают очевидцы с места событий, труп мужчины обнаружили на одном из лестничных пролётов в доме по адресу Народный Бульвар, 81. По данным местных жителей, погибший — житель дома, имеющий проблемы с выпивкой.
По предварительным данным, белгородец либо упал с лестницы, либо подрался. Отмечают, что он либо жил, либо тесно общался с соседом, который также часто употреблял алкоголь.
Сообщается, что на место прибыли скорая и полиция. На момент публикации получить комментарий от силовых ведомств журналистам Бел.Ру не удалось.