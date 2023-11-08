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Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Труп мужчины обнаружили на лестнице в одном из домов Белгорода

Труп мужчины обнаружили на лестнице в одном из домов Белгорода

8 ноября 2023, 11:20
Фото: Midjourney
В доме на Народном Бульваре, 81 в Белгороде обнаружили тело мужчины. О происшествии сообщает Telegram-канал «Белгород Молния».

Как передают очевидцы с места событий, труп мужчины обнаружили на одном из лестничных пролётов в доме по адресу Народный Бульвар, 81. По данным местных жителей, погибший — житель дома, имеющий проблемы с выпивкой.

По предварительным данным, белгородец либо упал с лестницы, либо подрался. Отмечают, что он либо жил, либо тесно общался с соседом, который также часто употреблял алкоголь.

Сообщается, что на место прибыли скорая и полиция. На момент публикации получить комментарий от силовых ведомств журналистам Бел.Ру не удалось.

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#Происшествия#Алкоголь#Труп#Дом#Полиция#Скорая помощь#Лестница#Белгород#Артем Черненко
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